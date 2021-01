Ponad 70 proc. mieszkańców domów opieki społecznej chce się zaszczepić  

Jak mówiła w Jedynce Polskiego Radia Marlena Maląg, spośród ponad 100 tys. mieszkańców domów pomocy społecznej i całodobowych placówek chęć szczepienia wyraziło ponad 70 proc. "To zostało logistycznie zaplanowane poprzez POZ na co dzień przypisany do każdego DPSU-u. Choć nie wszystkie (placówki POZ - PAP) zajmują się szczepieniami, więc ta logistyka była (we współpracy) z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia" - tłumaczyła Maląg.

Jak dodała, szczepienia w tych placówkach ruszyły wczoraj i planowo mają zakończyć się 22 stycznia. Natomiast - zaznaczyła - "pewnie będzie jakieś przesunięcie w zależności od wielkości domu".

Szefowa MRiPS zaznaczyła jednocześnie, że dotychczas nie otrzymała informacji o problemach ze szczepieniami w DPS-ach. "Z informacji podawanych wczoraj wynika, że szczepienia przebiegają pod kontrolą. Nowe dane liczbowe poznamy dzisiaj koło godz. 10" - dodała.

Maląg podkreśliła także, że plan szczepień obejmuje wszystkie osoby starsze. "Jeżeli chodzi o osoby ubezwłasnowolnione, to decyzję podejmuje rodzina, osoba, która sprawuje opiekę. Jeżeli chodzi o osoby z chorobami współistniejącymi, to decyzję podejmują medycy. Plan szczepień przygotowany dla starszych i dla mieszkańców placówek opieki przewiduje wszystkich i nikogo nie wyklucza". Jak jednak wskazała, są też osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą być zaszczepione.

Poinformowała również, że chęć przyjęcia szczepionki przeciw koronawirusowi wyraziło ponad 400 tys. seniorów.

Pytana, ile czasu zajmie wyszczepienie wszystkich seniorów, powiedziała, że to zależy od tego, jak seniorzy będą się zgłaszali do szczepień. "Zależy nam na tym, aby wyszczepić ich jak najsprawniej. Od poniedziałku ruszy ok. 6 tys. punktów szczepień, co zwiększy wydolność" - przekonywała. I dodała, że koordynacja tego procesu jest skomplikowana, ale przebiega on póki co bez większych zastrzeżeń.

Maląg przypomniała także o trzech kanałach zapisu na szczepienia: poprzez infolinię 989, online, a także w punkcie szczepień.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.