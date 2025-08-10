Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Luterański ksiądz rozdaje Biblię rowerzystom pokonującym Salmopol
rss newsletter facebook twitter

Luterański ksiądz rozdaje Biblię rowerzystom pokonującym Salmopol

Na Przełęczy Salmopolskiej  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Na Przełęczy Salmopolskiej

Projekt luterańskiego duchownego potrwa do późnej jesieni.

Reklama

Luterański ksiądz Jan Byrt ze Szczyrku ewangelizuje turystów na rowerach jadących przez przełęcz Salmopolską. Jak powiedział, każdego dnia ustawia stoisko na parkingu przy kościele i rozdaje gratis Biblię. - Ofiarowaliśmy już 280 egzemplarzy, a kolejne czekają - dodał.

- W Beskidy przyjeżdża coraz więcej rowerzystów. Nasz kościół położony jest przy głównej, malowniczej drodze ze Szczyrku do Wisły. Każdego dnia pokonują ją dziesiątki turystów na rowerach. Przygotowaliśmy dla nich Biblie w kieszonkowym formacie, które mogą zabrać ze sobą i w przerwach czytać. Naszą rolą jest siać, a Bóg daje wzrost. Jesteśmy bodaj jedyną parafią w Europie, która tego lata realizuje taki projekt - wskazał luterański duchowny.

Projekt luterańskiego duchownego potrwa do późnej jesieni.

Ksiądz przypomniał, że w ubiegłym roku luteranie ze Szczyrku ofiarowali egzemplarze Biblii motocyklistom. - Rozdaliśmy ich 347 sztuk - dodał.

Ks. Byrt znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów promujących wiarę i sport. W poprzednich latach rozdawał Biblię narciarzom na stokach. Zimą ofiarowuje dzieciom sprzęt narciarski, a latem - rowery. Obok kościoła w Szczyrku tworzy ogród, w którym drzewa sadzą politycy, samorządowcy i sportowcy.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ponad 60 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra. Diecezja cieszyńska zrzesza ponad 35 tys. wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.08.2025 11:44

TAGI| EKOLOGIA, LUTERANIE, PAP, WYZNANIA, ZASOBY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty | Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów dotarło na Jasną Górę | Co się dzieje z używaną odzieżą? | Ruszają pielgrzymki prawosławnych na święto Przemienienia Pańskiego na Grabarce | Cerkiewne uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej Supraskiej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Być obecnym

ks. Leszek Smolilński

Być obecnym

Czy obecność jest aż taka ważna, aby zastanawiać się nad nią również w wakacje…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: Rosja odrzuca zawieszenie broni, co komplikuje sytuację

W rozmowach w Waszyngtonie przyda się Zełenskiemu obecność życzyliwych mu ulubieńców Trumpa.

Wzmożone kontrole w Waszyngtonie

USA: Trzy stany wyślą Gwardię Narodową do Waszyngtonu

Amerykański przywódca ogłosił walkę z przestępczością w stolicy.

Co można zrobić? W Portugalii

Portugalia: Kilkanaście wsi okrążonych przez pożary na północy kraju

Pożary na Półwyspie Iberyjskim.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Środa
rano
27°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
25°C Czwartek
noc
wiecej »

Reklama

 