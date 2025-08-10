Luterański ksiądz rozdaje Biblię rowerzystom pokonującym Salmopol

Luterański ksiądz Jan Byrt ze Szczyrku ewangelizuje turystów na rowerach jadących przez przełęcz Salmopolską. Jak powiedział, każdego dnia ustawia stoisko na parkingu przy kościele i rozdaje gratis Biblię. - Ofiarowaliśmy już 280 egzemplarzy, a kolejne czekają - dodał.

- W Beskidy przyjeżdża coraz więcej rowerzystów. Nasz kościół położony jest przy głównej, malowniczej drodze ze Szczyrku do Wisły. Każdego dnia pokonują ją dziesiątki turystów na rowerach. Przygotowaliśmy dla nich Biblie w kieszonkowym formacie, które mogą zabrać ze sobą i w przerwach czytać. Naszą rolą jest siać, a Bóg daje wzrost. Jesteśmy bodaj jedyną parafią w Europie, która tego lata realizuje taki projekt - wskazał luterański duchowny.

Projekt luterańskiego duchownego potrwa do późnej jesieni.

Ksiądz przypomniał, że w ubiegłym roku luteranie ze Szczyrku ofiarowali egzemplarze Biblii motocyklistom. - Rozdaliśmy ich 347 sztuk - dodał.

Ks. Byrt znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów promujących wiarę i sport. W poprzednich latach rozdawał Biblię narciarzom na stokach. Zimą ofiarowuje dzieciom sprzęt narciarski, a latem - rowery. Obok kościoła w Szczyrku tworzy ogród, w którym drzewa sadzą politycy, samorządowcy i sportowcy.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ponad 60 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra. Diecezja cieszyńska zrzesza ponad 35 tys. wiernych.