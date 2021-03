Bolonia. Darmowe autobusy dla bezdomnych  

W regionie Emilia-Romania bezdomni od 2021 roku mogą jeździć autobusami, korzystając ze specjalnego abonamentu, po mocno obniżonej cenie. "Gmina Bolonia jest właśnie gotowa uruchomić program. We wtorek 9 marca mają zatwierdzić go radni. Chodzi o półroczny abonament o obniżonej do 60 euro cenie, który Urząd Miasta opłaci ze swojej kasy, a bezdomni będą mogli korzystać z transportu zupełnie za darmo" - pisze "Avvenire", największy włoski dziennik katolicki.

Region dopłaci gminie Bolonia 280 tys. euro, a miasto ze swojej kasy dołoży 30 tys. euro. Abonament będzie obowiązywał w całym okręgu Bolonia, trwają ostatnie przygotowania. Zostanie utworzony także specjalny portal online, gdzie służby socjalne będą aktualizować dane uprawnionych do darmowego przejazdu. Przedsiębiorstwo transportowe wydrukuje specjalne legitymacje, które rozprowadzą pracownicy socjalni. Będzie je można odnawiać zdalnie.

"Każdego roku w Bolonii mamy w rejestrach ok. 2500 osób bez stałego zamieszkania, z czego tysiąc to stała grupa" - tłumaczy Monica Randoli z pomocy społecznej. "Nie wszyscy z nich jednak potrzebują abonamentu na autobus, niektórzy korzystają z innych form wsparcia. Będziemy musieli zatem dokonać oceny przypadków, ale nie będzie to selekcja osób, a raczej akcja »wychowawcza«, która pomoże im czuć się odpowiedzialnymi i dumnymi z wybrania ich do programu". Z przedsięwzięcia cieszą się wszyscy - od firmy transportowej po stowarzyszenia pomocowe.

"Również dla nas jest to rozwiązanie problemu, z którym borykaliśmy się od lat" - podkreśla Anna Bolognesi, dyrektor firmy przewozowej TPER. "Zadowoleni są i kontrolerzy".

Wiceprezydent regionu Elly Schlein dodaje: "To wybór o znaczeniu politycznym; ta pandemia nauczyła nas, że nie wolno nam zostawiać najsłabszych".

Zajmujący się transportem radny Claudio Mazzanti zaznacza, że inicjatywa jest prowadzona wspólnie z regionem. I choć nie wiadomo, jaki będzie wynik, pomysł może być wykorzystany także na innych polach działania.

Z kolei Antonio Mumolo, radny regionalny Partii Demokratycznej, założyciel Prawników Ulicy i jeden z promotorów inicjatywy, podkreśla, że problem jest bardziej odczuwalny w Bolonii, bo tutaj jadłodajnie są bardziej oddalone od noclegowni niż w okolicy, a efekt porozumienia jest wspaniały.

Ważny argument wysuwa także Gabriella Montera, radna gminna PD, która poprosiła o zwołanie komisji. "Grzywny nakładane na tych, o których i tak wiemy, że nie byli w stanie ich płacić, były jedynie rodzajem gierki, a w dodatku wzmagały stygmatyzację społeczną tych osób".

W 2019 r. gmina wydała 360 tys. euro na dotacje do biletów dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i uchodźców. Kwota ta w 2020 r. spadła do 295 tys. euro z powodu spadku zapotrzebowania na abonamenty przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i uchodźców (natomiast zapotrzebowanie na nie dla osób starszych wzrosło).