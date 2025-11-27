info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » CBA weszło do Fundacji "Lux Veritatis", zabezpieczono dokumenty ws. Funduszu Sprawiedliwości (aktl.2)
CBA weszło do Fundacji "Lux Veritatis", zabezpieczono dokumenty ws. Funduszu Sprawiedliwości (aktl.2)

Lukas Plewnia / CC 2.0 Wejście do siedziby CBA

Agenci CBA weszli w środę do siedziby Fundacji "Lux Veritatis" ojca Tadeusza Rydzyka i zabezpieczyli dokumenty do śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem zakonnika celem kontroli jest zniszczenie prowadzonego przez niego Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział PAP, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Krajowej przyszli do Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy.

- Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane - dodał rzecznik.

Odnosząc się do tej sprawy, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak napisał we wtorek wieczorem na platformie X: "Nie ma świętych krów".

Sam o. Tadeusz Rydzyk w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl ocenił, że celem kontroli jest zniszczenie prowadzonego przez niego Radia Maryja i Telewizji Trwam. "Przychodzą do nas ciągle jakieś kontrole, zawracają głowę, wyciągają dokumenty. To jest po prostu takie ciągłe męczenie. Nie mamy nic do ukrycia. Nigdy nie postępowaliśmy wbrew prawu. Nigdy. Staraliśmy się zawsze, żeby wszystko - co do kropki i przecinka - było zgodne z prawem. Nawet ktoś kiedyś powiedział po którejś kontroli, że u tego Rydzyka nic nie mogą znaleźć" - zaznaczył.

"Staramy się temu nie poddawać. Działamy. Ale proszę sobie wyobrazić, że pani z tym żyje 24 godziny na dobę. Przecież codziennie jest ileś kłamliwych wypowiedzi. To szczucie jest cały czas. I co jest najbardziej bolesne, że premier to mówi, ministrowie - publicznie kłamią" - powiedział o. Rydzyk.

Podkreślił, że jego działania są blokowane i wstrzymywane nie pierwszy raz. Wskazał, że w przeszłości rząd utrudniał funkcjonowanie założonej przez niego w Toruniu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

5 grudnia 2024 roku CBA weszło do budynków Fundacji "Lux Veritatis" w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczone wówczas zostały dokumenty do śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez b. ministra kultury. Chodzi o finansowanie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. Fundacja oświadczyła, że wydała żądane dokumenty dobrowolnie.

Na 8 grudnia o. Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w tej sprawie.

PAP |

dodane 27.11.2025 07:19

TAGI| CBA, KOŚCIÓŁ, PAP, PRAWO

NASZYM ZDANIEM

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Adwentowa podróż

ks. Leszek Smoliński

Adwentowa podróż

Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Niegdyś często nadawano kościołom to wezwanie. Przecież to patron potężny. Dziś kojarzony z prezentami...

