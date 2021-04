Papież: Miłosierdzie jest bliskością i służbą  

Franciszek w serdecznych słowach zwrócił do obecnych w kościele Ducha Świętego in Sassia, będącym sanktuarium Bożego Miłosierdzia: wiernych zwykle tu przybywających, personelu pielęgniarskiego, więźniów, osób niepełnosprawnych, uchodźców i migrantów, Sióstr Szpitalnych Bożego Miłosierdzia oraz do wolontariuszy Obrony Cywilnej.

Papież – dostąpiliście miłosierdzia, aby je świadczyć