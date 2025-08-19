Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Młode pokolenie regularnie korzysta z chatbotów, również tych zaprojektowanych do budowania relacji z użytkownikiem - zwanych towarzyszami AI. Jako że trend ten postępuje, antropolożka technologii dr Ada Florentyna Pawlak przewiduje rewolucję empatyczną i przetransformowanie systemu wartości.

- Zmieni się sposób, w jaki przypisujemy intencje innymi osobom. Może pojawią się nowe kategorie gramatyczne, które będą wyrażały stopnie realności doświadczenia, czyli że coś jest realne lub sztuczne. Będą różnice w kompetencjach poznawczych, narracyjnych. Może dojść do sytuacji, kiedy gatunek ludzki będzie miał różne języki i sposoby komunikowania treści - wymieniała antropolożka technologii dr Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu SWPS.

W jej ocenie zmieni się też nasz język, sposoby opowiadania świata czy konstruowania historii.

- Jeżeli bowiem najmłodsze pokolenie uczy się opowiadać historie głównie w dialogu z chatbotami, możemy spodziewać się kilku znaczących zmian. Po pierwsze, język narracji stanie się bardziej dialogiczny, z większą liczbą pytań, ripost i wymian niż ciągłych opisów. Młodzi uczą się opowiadać w turach: pytanie - odpowiedź - akceptacja/odrzucenie. To przesuwa proporcję narracji ku formom konwersacyjnym - wskazała badaczka.

- Co więcej, w efekcie nasze dzieci nauczą się myśleć w duecie z maszyną, a nie w pełni w pojedynkę. I oczywiście będą to różne style myślenia - dodała.

Jednocześnie Ada Florentyna Pawlak zaprzeczyła, jakoby społeczeństwo znajdowało się na przegranej pozycji. - Najistotniejsza dziś jest jednak popularyzacja wiedzy na temat sztucznej inteligencji i sztucznej empatii na każdym poziomie edukacji, a także wśród rodziców i opiekunów. Zwłaszcza, że świadomość nowych emocjonalnych światów, w które migruje młodzież, jest wciąż w starszych generacjach bardzo niska - podkreśliła.(PAP)

