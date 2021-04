Srebrny Krzyż Zasługi dla księdza  

Kapłan otrzymał odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia.

Wyróżnienie w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyła europoseł Beata Kempa podczas ogólnopolskiej konferencji - "Wolność religijna na świecie" w Warszawie.

- Nie odbieram tego medalu osobiście. Ja jako zwykły pracownik Pomocy Kościołowi w Potrzebie przekazuję to wyróżnienie wszystkim pracownikom PKWP - świeckim i duchownym. Wiadomo, że pewne osoby pracujące w dużych organizacjach są bardziej widoczne. A za nimi stoi rzesza ludzi, którzy wykonują mrówczą pracę. Ta osoba, która jest widoczna, zostaje zauważona i wyróżniona, co jest bardzo miłe, ale moim zdaniem otrzymali ten medal wszyscy, którzy za tą osobą stoją. Nie wiem, czy mam prawo do tego, ale chciałbym dedykować to odznaczenie pracownikom stowarzyszenia, bo jest to wyróżnienie dla nas wszystkich. Gdyby nie oni, nie otrzymałbym Srebrnego Krzyża Zasługi. To praca wszystkich, nie tylko moja - komentuje dla "Gościa" ks. Rafał Cyfka, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce.

O działalności ks. Rafała Cyfki pisaliśmy kilkukrotnie na łamach "Gościa Wrocławskiego". Przeczytajcie niezwykłe historie: