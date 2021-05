Św. Józef jest posłany do odnowy każdego małżeństwa  

W obecnych czasach, w których widzimy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, zniszczenie rodziny, św. Józef jest posłany przez Boga, aby pokazując Jezusa, odnawiać każde małżeństwo i z ruiny podnosić na nowo każdą rodzinę – mówił bp Jerzy Mazur 1 maja podczas spotkania wspólnot męskich działających na terenie diecezji ełckiej.

We wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika parafia pod tym wezwaniem w Nowej Wsi Ełckiej zorganizowała spotkanie mężczyzn oraz wspólnot męskich działających na terenie diecezji ełckiej.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją „Od Józefa Egipskiego do Józefa z Nazaretu”, wygłoszoną przez duszpasterza Bractwa św. Józefa diecezji ełckiej ks. kan. dr. Marka Bednarskiego. Następnie miała miejsca plenerowa Droga Krzyżowa. Punktem kulminacyjnym była Msza św. o godz. 12.00, której przewodniczył oraz homilię wygłosił biskup ełcki Jerzy Mazur.

– Bycie uczniem oznacza zezwolenie, by kierował nami Duch Święty. Być uczniem to pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Wtedy uczeń Jezusa jest człowiekiem tradycji i nowości, człowiekiem wolnym, nigdy nie podlegającym ideologiom. Wtedy uczeń Jezusa żyje Ewangelią poznaje prawdę. Jako jego uczniowie winniśmy ją poznawać, by według niej żyć. To Jezus jest Prawdą i ta prawda nas wyzwala – mówił kaznodzieja.

Bp Mazur pogratulował zebranym odwagi wstąpienia w szeregi Bractwa św. Józefa oraz zaprosił do wspólnej, odpowiedzialnej modlitwy za Kościół. – To jest dla mnie takie umocnienie, że pod patronatem św. Józefa chcecie naśladować cnoty swojego Patrona, rozwijać Jego kult i wcielać w życie zasady chrześcijańskiego życia, podejmując osobistą modlitwę i konkretne dzieła miłosierdzia. (…) Kościół was potrzebuje, potrzebuje waszej wiary, waszej odwagi, waszego trwania w Chrystusie i przy Chrystusie – mówił. I dodawał: - Człowiek żyjący w pełnym posłuszeństwie Bogu nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną, nie da sobie wmówić, że dobro jest złem, a zło jest dobrem, że prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą, że lekarstwo jest trucizną a trucizna jest lekarstwem.

Jednocześnie bp Mazur zwrócił uwagę na jedną, podstawową cechę św. Józefa – sprawiedliwość, która się wypełnia w posłuszeństwie woli Ojca. – Św. Józef jest patronem na każdy czas, ale szczególnie na czasy trudne. On staje się szczególnym patronem Kościoła w naszych czasach. Józef, mąż Maryi, ojciec Jezusa, otrzymał od Boga szczególną misję: ochronić Zbawiciela, ochronić Maryję, Matkę Boga – mówił.

Bp Mazur w homilii podkreślił również wpływ św. Józefa na obecną kondycję rodziny. – W obecnych czasach, w których widzimy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, zniszczenie rodziny, św. Józef jest posłany przez Boga, aby pokazując Jezusa, odnawiać każde małżeństwo i z ruiny podnosić na nowo każdą rodzinę. Św. Józef jest dany Kościołowi jako jego najpotężniejszy patron i obrońca. Jest też obrońcą rodziny, którą nazywa się Kościołem domowym. On dokonuje największych dzieł w ukryciu – przypominał. – To dla mnie czas i wspólnota, gdzie na nowo, od początku poznałem Pana Boga i św. Józefa. Dzięki Nim moje życie rodzinne nabrało sensu i wyjątkowego pojednania i stanu łaski – mówi Adam, członek Bractwa.

Po Mszy św. członkowie Bractwa św. Józefa odnowili statutowe przyrzeczenia.

19 marca 2021 r. w uroczystość św. Józefa, bp Jerzy Mazur erygował w diecezji ełckiej Bractwo św. Józefa i zatwierdził jego statut. Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską gromadzącą mężczyzn, którzy przez modlitwę, przykład i świadectwo wiary oraz uświęcanie siebie i swoich rodzin, realizują powołanie, którym Pan Bóg ich obdarzył. Od momentu oficjalnego erygowania Bractwa w diecezji możliwe jest powoływanie grup w parafiach według jednolitych zasad i zgodnie z przyjętą strukturą Bractwa. Mężczyźni gromadzący się pod patronatem św. Józefa starają się naśladować cnoty swojego Patrona, rozwijać Jego kult i wcielać w życie zasady chrześcijańskiego życia, podejmując osobistą modlitwę i konkretne dzieła miłosierdzia.