Ukraina: Intensywne walki na kierunku pokrowskim
Ukraina: Intensywne walki na kierunku pokrowskim

Wojna trwa  
UKRAINE'S 65TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE /PAP/EPA Wojna trwa
Choć to akurat zdjęcie z ćwiczeń wojsk ukraińskich

Rosjanie chcą przeciąć ważne trasy logistyczne.

Trwają intensywne walki na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie próbują przełamać ukraińską obronę i przeciąć ważne trasy logistyczne - powiadomiły we wtorek ukraińskie źródła wojskowe i eksperci.

Dla wsparcia obecnych tam wojsk skierowano 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy Azow. Według projektu analitycznego DeepState Rosjanie poczynili postępy w kierunku miejscowości Dobropilla, na północny zachód od Pokrowska, gdzie przesunęli się o 10 km w głąb ukraińskich pozycji i zajęli obszar o powierzchni do 23 km kwadratowych.

Zagrożona jest ważna dla logistyki ukraińskich wojsk trasa Pokrowsk-Dobropilla-Kramatorsk - przekazał DeepState.

"Po ostatecznym umocnieniu się (Rosjan) i zgromadzeniu sił nastąpią nieuchronne próby posuwania się w głąb terytorium, a także będą wysyłane zespoły dronów, które utrudnią reorganizację alternatywnej logistyki oraz utrzymanie przez Siły Obrony okolicznych pozycji. Jeśli rozwój wydarzeń się nie zmieni, możemy okazać się w sytuacji, kiedy Dobropillia upadnie szybciej niż Pokrowsk" - napisano w komunikacie. (https://t.me/DeepStateUA/22298)

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszej analizie, że określanie rosyjskich postępów w rejonie Dobropilla przełomem jest przedwczesne, "choć bardzo prawdopodobne jest, że rosyjskie siły będą dążyć w najbliższych dniach do przekształcenia swoich taktycznych zdobyczy w przełom operacyjny".

Zdaniem ISW kolejne dni działań w rejonie Pokrowska mogą być kluczowe dla zdolności Ukrainy do powstrzymania przyspieszonego postępu Rosjan na północ i północny zachód od Pokrowska.

"Rosja prawdopodobnie koncentruje się na postępach w kierunku Dobropilla, aby stworzyć warunki informacyjne przed zaplanowanym na 15 sierpnia szczytem USA-Rosja" - podkreślił ISW.

Tymczasem dowództwo strategiczne Sił Zbrojnych Ukrainy przekazało we wtorek, że informacje o przełamaniu przez wojska rosyjskie linii obrony w pobliżu Dobropilla nie odzwierciedlają faktów. (https://t.me/AFUStratCom/30757)

"Jak wiadomo, Rosjanie stosują taktykę przenikania małymi grupami za pierwszą linię obrony, ponosząc przy tym duże straty wśród personelu, co miało miejsce w rejonie Dobropilla. Niewielka grupa wroga obeszła ukraińskie pozycje i próbowała ukryć się na naszych tyłach, jednak Siły Obrony udaremniły takie próby. Podobna sytuacja miała miejsce tydzień temu w Pokrowsku, gdy mała grupa dywersyjno-rozpoznawcza wroga próbowała przeniknąć, jednak nie odniosła sukcesu" - oświadczyło dowództwo w komunikacie.

Z Kijowa Jarosław Junko 

PAP |

dodane 12.08.2025 15:43

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

