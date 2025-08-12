Ukraina: Intensywne walki na kierunku pokrowskim

Rosjanie chcą przeciąć ważne trasy logistyczne.
Trwają intensywne walki na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie próbują przełamać ukraińską obronę i przeciąć ważne trasy logistyczne - powiadomiły we wtorek ukraińskie źródła wojskowe i eksperci.
Dla wsparcia obecnych tam wojsk skierowano 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy Azow. Według projektu analitycznego DeepState Rosjanie poczynili postępy w kierunku miejscowości Dobropilla, na północny zachód od Pokrowska, gdzie przesunęli się o 10 km w głąb ukraińskich pozycji i zajęli obszar o powierzchni do 23 km kwadratowych.
Zagrożona jest ważna dla logistyki ukraińskich wojsk trasa Pokrowsk-Dobropilla-Kramatorsk - przekazał DeepState.
"Po ostatecznym umocnieniu się (Rosjan) i zgromadzeniu sił nastąpią nieuchronne próby posuwania się w głąb terytorium, a także będą wysyłane zespoły dronów, które utrudnią reorganizację alternatywnej logistyki oraz utrzymanie przez Siły Obrony okolicznych pozycji. Jeśli rozwój wydarzeń się nie zmieni, możemy okazać się w sytuacji, kiedy Dobropillia upadnie szybciej niż Pokrowsk" - napisano w komunikacie. (https://t.me/DeepStateUA/22298)
Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszej analizie, że określanie rosyjskich postępów w rejonie Dobropilla przełomem jest przedwczesne, "choć bardzo prawdopodobne jest, że rosyjskie siły będą dążyć w najbliższych dniach do przekształcenia swoich taktycznych zdobyczy w przełom operacyjny".
Zdaniem ISW kolejne dni działań w rejonie Pokrowska mogą być kluczowe dla zdolności Ukrainy do powstrzymania przyspieszonego postępu Rosjan na północ i północny zachód od Pokrowska.
"Rosja prawdopodobnie koncentruje się na postępach w kierunku Dobropilla, aby stworzyć warunki informacyjne przed zaplanowanym na 15 sierpnia szczytem USA-Rosja" - podkreślił ISW.
Tymczasem dowództwo strategiczne Sił Zbrojnych Ukrainy przekazało we wtorek, że informacje o przełamaniu przez wojska rosyjskie linii obrony w pobliżu Dobropilla nie odzwierciedlają faktów. (https://t.me/AFUStratCom/30757)
"Jak wiadomo, Rosjanie stosują taktykę przenikania małymi grupami za pierwszą linię obrony, ponosząc przy tym duże straty wśród personelu, co miało miejsce w rejonie Dobropilla. Niewielka grupa wroga obeszła ukraińskie pozycje i próbowała ukryć się na naszych tyłach, jednak Siły Obrony udaremniły takie próby. Podobna sytuacja miała miejsce tydzień temu w Pokrowsku, gdy mała grupa dywersyjno-rozpoznawcza wroga próbowała przeniknąć, jednak nie odniosła sukcesu" - oświadczyło dowództwo w komunikacie.
Z Kijowa Jarosław Junko
Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu
Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.
W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.
W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.