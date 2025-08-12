Prośmy szczególnie o to, abyśmy umieli naszą Ojczyznę kochać i szanować. I wypraszajmy potrzebne łaski, przede wszystkim pokój i pojednanie w naszym Kościele i kraju, bo tylko zjednoczeni jesteśmy silni – zaznacza przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji zbliżającej się 105. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia przypada 105. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej „Cudem nad Wisłą”. „To okazja do dziękczynienia Bogu za dar wolności oraz wypraszania błogosławieństwa dla Polski” – zaznaczył przewodniczący KEP.
„Prośmy szczególnie o to, abyśmy umieli naszą Ojczyznę kochać i szanować” – zachęcił abp Wojda i wezwał, by korzystać z doświadczenia roku 1920, „kiedy to w odpowiedzi na apel polskich biskupów cała Warszawa na kolanach modliła się o zwycięstwo”. „I wypraszajmy potrzebne łaski, przede wszystkim pokój i pojednanie w naszym Kościele i kraju, bo tylko zjednoczeni jesteśmy silni” – podkreślił.
„Zawierzajmy swoje życie Matce Bożej i prośmy, by nas prowadziła i by stawała się pomocą w przezwyciężaniu każdego zła: przede wszystkim tego zła w nas samych, bo to jest pierwszym krokiem i kluczem do tego, by przemieniać naszą rzeczywistość i cały świat” – wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
