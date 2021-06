Premier do mieszkańców Nowej Białej: nie zostawimy państwa samych  

Chcę powiedzieć mieszkańcom Nowej Białej: nie zostawimy państwa samych, będziemy robić wszystko, by na dniach trafiła tutaj pomoc bezpośrednia dla rodzin i pomoc państwa polskiego w odbudowie budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Premier uczestniczył w niedzielę rano w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego w Nowej Białej, gdzie w sobotę doszło do pożaru kilkudziesięciu budynków.

Na konferencji prasowej po spotkaniu szef rządu zapewnił mieszkańców o wsparciu.

"Chcę powiedzieć mieszkańcom Nowej Białej, którzy ucierpieli: nie tylko nie zostawimy państwa samych, ale będziemy robić wszystko, żeby ta pomoc trafiła tutaj na dniach, pomoc bezpośrednia dla mieszkańców, dla rodzin, ale także pomoc państwa polskiego w odbudowie budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych" - powiedział premier.

Podkreślił, że "od siły ognia silniejsza może być tylko ludzka solidarność". "My tę solidarność ludzką na pewno tutaj pokażemy" - zapewnił. "Będziemy w maksymalnie szybkim czasie przywracać prąd, przywracać budynki gospodarcze, budynki mieszkalne do takiego stanu, by rodziny mogły tutaj z powrotem żyć i mieszkać" - dodał szef rządu.

Podziękował też mieszkańcom Nowej Białej, którzy okazali swoją solidarność wobec tragicznie poszkodowanych współmieszkańców.

"Szybkość tej akcji ratunkowej była zasadnicza" - podkreślił premier. Jak zaznaczył, na miejscu potrzebne były nie tylko jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ale także Ochotniczych Straży Pożarnych. "Współpraca między nimi była wzorowa" - ocenił.

Podziękował również policji i Wojskom Obrony Terytorialnej za pomoc w zabezpieczaniu mienia.