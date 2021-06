Wielki pożar we wsi Nowa Biała w Małopolsce  

Wielki pożar wybuchł w sobotę we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Uszkodzonych przez ogień zostało 21 budynków mieszkalnych i 23 budynki gospodarcze. "Niektóre są spalone w całości, niektóre w części. Poszkodowanych zostało dziewięć osób" - powiedział rzecznik nowotarskiej straży pożarnej Piotr Krygowski.

Z ogniem walczy 85 zastępów PSP i OSP z pięciu powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, suskiego i krakowskiego; łącznie 235 strażaków.

"Pożar nie został jeszcze opanowany. Sytuacja jest rozwojowa" – dodał Szydło.

Informacja o pożarze dotarła do straży pożarnej o godzinie 18:20. Pożar szybko się rozprzestrzenia, ponieważ zabudowa wsi Nowa Biała jest zwarta i zgrupowana. Dodatkowo część zabudowy jest drewniana.

AKTUALIZACJA g. 23:30:

Dziewięć osób poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała w pow. nowotarskim trafiło do szpitala. "Są to głównie osoby z lekkimi oparzeniami. Jedna osoba została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ponieważ spadła z dachu i złamała kręgosłup - powiedział PAP rzecznik nowotarskiej straży pożarnej Piotr Krygowski.

W akcji gaśniczej bierze udział sto zastępów straży pożarnej z PSP i OSP z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, suskiego i krakowskiego.

Na miejsce zdarzenia dotarł wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W miejscowej szkole zorganizowany został punkt pomocy. "Większość poszkodowanych osób zadeklarowała jednak, że spędzi noc u swoich rodzin i najbliższych" – powiedział PAP Łukasz Kmita.

Pożar w Nowej Białej (pow. nowotarski). Osoby poszkodowane mogą liczyć na pomoc Polskiego Państwa. Trwa dogaszanie pogorzeliska.

Na miejscu pracują służby, my rozpoczynamy sztab kryzysowy. pic.twitter.com/dJQcBiQw0n — Łukasz Kmita (@Lukasz_Kmita) 19 czerwca 2021

Pomoc dla poszkodowanych zadeklarowali także właściciele pensjonatów. W gotowości są psychologowie, którzy mogą udzielić wsparcia tym, którzy go potrzebują.

Wojewoda powiedział PAP, że jest po rozmowie z wójtem gminy o uruchomieniu szybkiej ścieżki pomocy. "Poszkodowane rodziny mogą otrzymać zasiłki celowe na najpilniejsze potrzeby w wysokości do 6 tys. zł" – powiedział Kmita. Dodał, że środki te mogą być przekazane w 24 godziny od wniosku gminy, która wskaże szacowaną liczę rodzin wymagających wsparcia i potrzebną kwotę.

Później mieszkańcy będą mogli się starać o zasiłki celowe na remont budynków mieszkalnych w wysokości od 20 do 100 tys. zł a w sytuacjach szczególnych takich jak ta w Nowej Białej nawet do 200 tys. zł.

Informacja o pożarze dotarła do straży pożarnej o godzinie 18:20. Ogień szybko rozprzestrzeniał się, ponieważ zabudowa wsi Nowa Biała jest zwarta i zgrupowana, a część budynków jest drewnianych.

Jak powiedział PAP rzecznik nowotarskiej straży pożarnej Piotr Krygowski, sytuacja jest już opanowana Trwa dogaszanie pożaru. Rozpoczęło się szacowanie szkód. Pomoc dla poszkodowanych zapowiedział wieczorem premier Mateusz Morawiecki.









Wieczorem ukazało się słowo metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego, który zarządził, aby w przyszłą niedzielę, tj. 27 czerwca 2021 roku w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej włączono tę intencję do Modlitwy powszechnej, a przed kościołami zorganizowano zbiórkę ofiar na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkańców Nowej Białej.



❗️❗️ Abp Marek Jędraszewski ogłosił zbiórkę na rzecz poszkodowanych w #NowejBiałej - Pasterskim błogosławieństwem otaczam mieszkańców Nowej Białej oraz wszystkich, którzy przychodzą im z pomocą ⤵️ https://t.co/uk0UDYDoIe — Archidiecezja Krakowska (@ArchKrakowska) 19 czerwca 2021

Ogień w małopolskiej wsi pojawił się w sobotę po godzinie 18:00. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, ponieważ zabudowa wsi Nowa Biała jest zwarta i zgrupowana. Dodatkowo część budynków jest drewnianych. Po godzinie 21:00 strażakom udało się opanować ogień.