Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z weteranami walk o niepodległość miało miejsce w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zabierając głos, prezydent podziękował za możliwość uczestnictwa kolejny raz "w tej niezwykłej uroczystości i możliwości spotkania się w jednym z najpiękniejszych muzeów polskich, a z całą pewnością najważniejszych - Muzeum Powstania Warszawskiego z bohaterami, którzy kiedyś z błyskiem w oczach i podniesioną głową ruszyli, by odzyskać wolną, niepodległą i suwerenną ojczyznę”.

- Nie bali się, nie wahali, nie kalkulowali, nie obliczali szans i prawdopodobieństwa zwycięstwa. Po prostu chcieli wolnej Polski za wszelką cenę, również za cenę swojego życia - zwrócił uwagę prezydent.

Nawiązując do ceremonii wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, prezydent dodał, że jest dla niego ogromnym zaszczytem wręczanie honorów nie tylko powstańcom, ale także tym, którzy "na co dzień pracują nad utrwalaniem i umacnianiem pamięci”.

- Jaka jest największa zasługa powstańców warszawskich? - pytał w przemówieniu A. Duda. - Tą najważniejszą jest to, że stanęli z bronią w ręku gotowi do walki, a czasem jak sanitariuszki - bez broni, żeby walczyć, by zrealizować swoje marzenia o wolnej, suwerennej ojczyźnie i przepędzić znienawidzonego wroga - kontynuował. - Czy myśleli, że tę Polskę odzyskują także dla nas - późniejszych i dzisiejszych pokoleń. Pewnie większość się nad tym nie zastanawiała - dodał.