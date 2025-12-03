info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: razem z Rosją nie pozwolimy na odrodzenie się "japońskiego militaryzmu"
Chiny: razem z Rosją nie pozwolimy na odrodzenie się "japońskiego militaryzmu"

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Chin  
RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE /PAP/EPA Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Chin

Sojusz się zacieśnia.

Szefowie chińskiej i rosyjskiej dyplomacji, Wang Yi i Siergiej Ławrow, zapowiedzieli wspólne przeciwdziałanie odradzaniu się "japońskiego militaryzmu" - poinformowało w środę MSZ w Pekinie. Jak dodano, Chiny podtrzymały swoje stanowisko w sprawie "kryzysu na Ukrainie", a Moskwa udzieliła Pekinowi poparcia w kwestii Tajwanu.

Podczas rozmów, które odbyły się we wtorek w Moskwie, Wang oświadczył, że Chiny i Rosja, jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, będą koordynować swoje działania, aby "zdecydowanie powstrzymywać prowokacyjne działania japońskich sił skrajnie prawicowych, dążących do zakłócenia regionalnego pokoju i stabilności oraz próby remilitaryzacji".

Jak podano, osiągnięto "wysoki stopień konsensusu". Obaj ministrowie podkreślili konieczność "obrony rezultatów II wojny światowej".

Tego dnia Wang spotkał się również z sekretarzem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiejem Szojgu. Ławrow, cytowany przez rosyjskie media, ostrzegł przed "militarystyczną hydrą, która ponownie podnosi głowę" i stwierdził, że Moskwa i Pekin "mają wspólne zrozumienie niedopuszczalności prób fałszowania historii".

Jest to reakcja na wypowiedź japońskiej premierki Sanae Takaichi sprzed miesiąca, w której stwierdziła ona, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stanowić "zagrożenie egzystencjalne" dla Japonii, co uzasadniałoby reakcję jej Sił Samoobrony.

Rosja, ustami Ławrowa, potwierdziła poparcie dla zasady "jednych Chin" i w kwestii Tajwanu, który według komunistycznych władz ChRL jest "niezbywalną" częścią terytorium Chin.

W rozmowie z Wangiem Ławrow przedstawił również rosyjskie stanowisko w sprawie "kryzysu na Ukrainie", jak Chiny nazywają rozpętaną przez Rosję wojnę na pełną skalę. Chiński minister zapewnił, że Pekin podtrzymuje "obiektywne i bezstronne stanowisko" i będzie nadal odgrywał "konstruktywną rolę" w poszukiwaniu politycznego rozwiązania. Ławrow - jak podkreśla chińskie MSZ - wyraził aprobatę dla stanowiska Pekinu.

Chiny, mimo deklaracji o neutralnej postawie wobec rosyjskiej inwazji, nie potępiły agresji na Ukrainę ani zaangażowania północnokoreańskich żołnierzy do walki na froncie, a także sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Rosję przez Zachód. Między mocarstwami doszło także do zacieśnienia współpracy w wielu dziedzinach, a w poniedziałek rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał dekret o ruchu bezwizowym dla obywateli ChRL.

Spotkania Wanga z Szojgu i Ławrowem odbyły się na kilka godzin przed przylotem do Moskwy amerykańskiej delegacji ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem, która rozmawiała z Putinem na temat zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

PAP |

dodane 03.12.2025 11:31

TAGI| CHINY, DYPLOMACJA, JAPONIA, OBRONNOŚĆ, PAP, ROSJA, TAJWAN, UKRAINA, USA, WOJNA

