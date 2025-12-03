info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zapraszamy na Targi Wydawców Katolickich w Lublinie
Zapraszamy na Targi Wydawców Katolickich w Lublinie

Zapraszamy na Targi Wydawców Katolickich w Lublinie  
Henryk Przondziono / Foto Gość Katolicki Uniwersytet Lubelski, Collegium Jana Pawła II

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie zaprasza na kolejne 26. Targi Wydawców Katolickich, które odbędą się w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, al. Racławickie 14.

Targi odbywają się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika – Metropolity Lubelskiego, Księdza Profesora Mirosława Kalinowskiego – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz.  

Targi będą trwały w dniach 4 - 6 grudnia 2024 r. w godzinach od 9.00 - 18.00.

Zapraszamy również na spotkania autorskie w salach Collegium Jana Pawła II i na stoiskach Wydawców.

Wstęp na Targi jest wolny dla ogółu publiczności.

ks. Roman Szpakowski SDB

dodane 03.12.2025 11:07

