Biskupi włoscy o szacunku dla życia  

Od 1 lipca zebrano we Włoszech pół miliona podpisów w sprawie referendum na temat eutanazji. Prezydium Konferencji Episkopatu Włoch wyraziło poważne zaniepokojenie dążeniem do zmiany prawa, które miałoby prowadzić do uwolnienia od zarzutu zabójstwa osoby uczestniczące w zadawaniu śmierci tym, którzy wyrażają na to zgodę, co otworzyłoby wprost drogę do eutanazji.