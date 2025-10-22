info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Uganda szykuje się na kolejne zaciekłe wybory, podano datę
rss newsletter facebook twitter

Uganda szykuje się na kolejne zaciekłe wybory, podano datę

Uganda szykuje się na kolejne zaciekłe wybory, podano datę  
Krzysztof Błażyca Yoweri Museveni, prezydent Ugandy

Kolejna konfrontacja między 81-letnim Musevenim, a jego 43-letnim rywalem Bobi Winem - 15 stycznia 2026 r.

We wrześniu Państwowa Komisja Wyborcza Ugandy zatwierdziła kandydatury prezydenta Yoweriego Museveniego oraz lidera opozycji Bobiego Wine’a do startu w wyborach zaplanowanych na 2026 rok. We wtorek 21 października komisja wyborcza Ugandy ogłosiła, że wybory powszechne odbędą się 15 stycznia.

Zapowiada się zatem kolejna zaciekła konfrontacja między 81-letnim Muzevenim, rządzącym nieprzerwanie od 1986 roku, a jego 43-letnim rywalem, gwiazdorem muzyki pop, który został politykiem i cieszy się silnym poparciem wśród młodego pokolenia Ugandyjczyków.

81 letni Ywoeri Kaguta Museveni to obecnie jeden z najdłużej urzędujących przywódców w Afryce, obok Paula Biya, który od 43 lat rządzi Kamerunem i prezydenta Gwinei Równikowej, Teodoro Obianga Nguema Mbasogo, również od czterech dekad przy władzy.

Przez część społeczeństwa Museveni uznawany jest za lidera, który ustabilizował kraj, przyczynił się do rozwoju gospodarczego i walki z HIV/AIDS. Jednocześnie jego rząd spotyka się z ostrą krytyką za tłumienie opozycji, łamanie praw człowieka i liczne skandale korupcyjne.

Krytycy zarzucają mu autorytaryzm, przywołując zmiany konstytucyjne znoszące limity kadencji i wieku, represje wobec opozycji oraz powszechne łamanie praw człowieka.

On sam ubiegając się o kolejną pięcioletnią kadencję jako kandydat Narodowego Ruchu Oporu, zapowiada, że skupi się na tworzeniu dobrobytu, edukacji, ochronie zdrowia i walce z korupcją.

Z kolei Bobi Wine, czyli Robert Kyagulanyi to kandydat który przegrał z Musevenim w wyborach w 2021 roku, oskarżając władze o fałszerstwa, zastraszanie wyborców, przekupstwa i inne formy nadużyć.

Kyagulanyi twierdzi, że reprezentuje nowe pokolenie domagające się zmiany. Swoje polityczne zaplecze zbudował, mobilizując młodych wyborców dzięki popularności zdobytej na muzycznej scenie.

W wyścigu prezydenckim bierze udział także sześciu kandydatów z mniejszych ugrupowań. W dniu wyborów Ugandyjczycy wybiorą również swoich przedstawicieli do parlamentu.

We wtorek 21 października komisja wyborcza Ugandy ogłosiła, że wybory powszechne odbędą się 15 stycznia. Zapowiada się kolejne starcie, w którym stawką jest przyszłość Ugandy.

«« | « | 1 | » | »»

KABE

dodane 22.10.2025 10:29
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 