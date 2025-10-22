Uganda szykuje się na kolejne zaciekłe wybory, podano datę  

Kolejna konfrontacja między 81-letnim Musevenim, a jego 43-letnim rywalem Bobi Winem - 15 stycznia 2026 r.

We wrześniu Państwowa Komisja Wyborcza Ugandy zatwierdziła kandydatury prezydenta Yoweriego Museveniego oraz lidera opozycji Bobiego Wine’a do startu w wyborach zaplanowanych na 2026 rok. We wtorek 21 października komisja wyborcza Ugandy ogłosiła, że wybory powszechne odbędą się 15 stycznia.

Zapowiada się zatem kolejna zaciekła konfrontacja między 81-letnim Muzevenim, rządzącym nieprzerwanie od 1986 roku, a jego 43-letnim rywalem, gwiazdorem muzyki pop, który został politykiem i cieszy się silnym poparciem wśród młodego pokolenia Ugandyjczyków.

81 letni Ywoeri Kaguta Museveni to obecnie jeden z najdłużej urzędujących przywódców w Afryce, obok Paula Biya, który od 43 lat rządzi Kamerunem i prezydenta Gwinei Równikowej, Teodoro Obianga Nguema Mbasogo, również od czterech dekad przy władzy.

Przez część społeczeństwa Museveni uznawany jest za lidera, który ustabilizował kraj, przyczynił się do rozwoju gospodarczego i walki z HIV/AIDS. Jednocześnie jego rząd spotyka się z ostrą krytyką za tłumienie opozycji, łamanie praw człowieka i liczne skandale korupcyjne.

Krytycy zarzucają mu autorytaryzm, przywołując zmiany konstytucyjne znoszące limity kadencji i wieku, represje wobec opozycji oraz powszechne łamanie praw człowieka.

On sam ubiegając się o kolejną pięcioletnią kadencję jako kandydat Narodowego Ruchu Oporu, zapowiada, że skupi się na tworzeniu dobrobytu, edukacji, ochronie zdrowia i walce z korupcją.

Z kolei Bobi Wine, czyli Robert Kyagulanyi to kandydat który przegrał z Musevenim w wyborach w 2021 roku, oskarżając władze o fałszerstwa, zastraszanie wyborców, przekupstwa i inne formy nadużyć.

Kyagulanyi twierdzi, że reprezentuje nowe pokolenie domagające się zmiany. Swoje polityczne zaplecze zbudował, mobilizując młodych wyborców dzięki popularności zdobytej na muzycznej scenie.

W wyścigu prezydenckim bierze udział także sześciu kandydatów z mniejszych ugrupowań. W dniu wyborów Ugandyjczycy wybiorą również swoich przedstawicieli do parlamentu.

