Pierwsza katolicka szkoła nazwana imieniem bł. Carla Acutisa  

Biskupowi Macbeth-Greenowi zależy, by szkoła im bł. Carla Acutisa żyła codzienną modlitwą i Eucharystią. "Dzięki temu wszyscy uczniowie będą mieli okazję zbudować głęboką przyjaźń z Jezusem” - zwraca uwagę.

W wywiadzie dla CNA biskup powiedział, że jego diecezja chce nadać swojej nowej szkole niebiańskiego patrona, który będzie inspirował dzieci swoją wiarą.

Trzeba przyznać, że bł. Carlo Acutis świetnie się do tego nadaje, nie dość, że był nastolatkiem, geniuszem komputerowym, to jeszcze w centrum jego życia była Eucharystia.

Portal CNA zwraca uwagę, że Carlo jest pierwszym millenialsem wyniesionym na ołtarze.

Carlo często zatrzymywał się w drodze do szkoły, by pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. Biskup zwraca uwagę, że sercem szkoły ma być właśnie kaplica, by także uczniowie mogli nawiedzać Jezusa w tabernakulum.

Biskup Columba Macbeth-Green jest głęboko przekonany, że większe zwrócenie uwagi na Eucharystię może zapewnić duchową odnowę katolickiego wychowania.

„Musimy ożywić naszych młodych ludzi miłością do naszego Pana” – podkreśla.

Biskup właśnie zakończył modernizację programu edukacji religijnej w swojej diecezji, aby pomóc uczniom w poznaniu doktryn wiary katolickiej, jak i życia wiarą w zażyłej relacji z Jezusem.

Ponieważ technologia już odgrywa ważną rolę w klasie, biskup chce, aby jego uczniowie nauczyli się korzystać z technologii w sposób zrównoważony, tak aby wirtualny świat nie zastępował rzeczywistych relacji i społeczności.

„Musisz go poświęcić i wykorzystać w dobrym celu, abyś faktycznie mógł użyć go do szerzenia wiary, ale naprawdę użyj go do rozwijania własnej wiary” – powiedział biskup. Tu z pomocą może przyjść właśnie bł. Carlo, który między 12 a 14 rokiem życia zaprojektował stronę internetową katalogującą cuda eucharystyczne, które miały miejsce na całym świecie. Stronę uruchomił w 2005 roku.

Oczekuje się, że szkoła im bł. Carlo Acutisa zostanie otwarta w 2024 r. I będzie w stanie przyjąć około 300-500 uczniów.

„To zaszczyt nazwać naszą szkołę imieniem tak inspirującej młodej osoby, która pokazała, że ​​dzieci i młodzież mogą żyć życiem oddanym Bogu i trosce o otaczających ich ludzi”.