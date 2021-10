Synod biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja" rozpocznie się w Rzymie w obecności papieża Franciszka w dniach 9-10 października, w Kościołach lokalnych 17 października, i zakończy się zgromadzeniem synodalnym ponownie w Rzymie w 2023 roku.

"Zamierzeniem Synodu jest słuchanie bez uprzedzeń, potrzeba zabierania głosu z odwagą i jasnością, a także istotna rola dialogu z Kościołem, społeczeństwem oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KEP.

Jego autorzy poinformowali, że abp Gądecki weźmie udział w rozpoczęciu Synodu jako reprezentant Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Wyjaśnili, że przewodniczący KEP weźmie udział w sesji na rozpoczęcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Auli Pawła VI, która odbędzie się w sobotę 9 października o godz. 9 oraz w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka na rozpoczęcie Drogi Synodalnej w Bazylice Świętego Piotra w niedzielę 10 października o godz. 10.

Delegatem Kościoła w Polsce na otwarcie procesu synodalnego jest prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Aleksander Bańka, który od 2020 r. jest członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich.

Czym różni się ten synod od poprzednich?

– Przede wszystkim problematyka jest bardzo szeroka. Temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” wskazuje, że w centrum znajdzie się samo pojęcie synodalności jako drogi Kościoła. Druga różnica polega na tym, że sposób procedowania jest inny, a całe wydarzenie zostało przekształcone w drogę, rozciągnięte na dwa lata – mówił w rozmowie z "Gościem" prof. Bańka. – Natomiast wspólnym elementem jest to, że papież chce pytać i chce słuchać. Już sama liczba synodów wskazuje na to, że bardzo leży mu na sercu duszpasterska odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzy się współczesny Kościół. W moim przekonaniu jest to znak, że Ojciec Święty uważnie im się przygląda i próbuje reagować na istotne i wrażliwe sytuacje.

Synod biskupów jest instytucją doradczą w Kościele katolickim. Został powołany do życia pismem papieskim "Apostolica sollicitudo", wydanym 15 września 1965 r. przez papieża Pawła VI. Jest on organem świadczącym pomoc Najwyższemu Pasterzowi Kościoła. Do papieża należy zwoływanie synodu, jeśli uzna to za pożyteczne, łącznie z oznaczeniem miejsca zebrania, jak również ustalanie tematów spraw, jakie mają być rozpatrywane.