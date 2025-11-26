info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Po reportażu w TVN: Rektor UKSW zapowiada podjęcie kroków prawnych, biskupi proszą o wyjaśnienia
Po reportażu w TVN: Rektor UKSW zapowiada podjęcie kroków prawnych, biskupi proszą o wyjaśnienia

Po reportażu w TVN: Rektor UKSW zapowiada podjęcie kroków prawnych, biskupi proszą o wyjaśnienia  
Nasilowski Logo UKSW

W odpowiedzi na reportaż Michała Fui "Ksiądz rektor i pani Emilia" w TVN, w którym opisano okoliczności, w jakich rektor UKSW miał zostać właścicielem mieszkania starszej kobiety, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Oświadczył, że podane informacje są nieprawdziwe. O złożenie wyjaśnień poprosili go ordynariusz płocki bp Szymon Stułkowski, któremu bezpośrednio duchowny podlega jako kapłan inkardynowany do diecezji płockiej oraz Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego abp Adrian Galbas.

TVN wyemitował reportaż Michała Fui "Ksiądz rektor i pani Emilia", w którym opisał sytuację 88-letniej pani Emili, od półtora roku przebywającej w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie. Zwrócono w nim uwagę, że decyzje w jej sprawie podejmuje niespokrewniony z nią ks. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. On również - jak podał TVN - widnieje w księgach wieczystych jako właściciel jej mieszkania. W reportażu podano także, że duchowny zobowiązał się do domowej opieki nad kobietą.

Do informacji w reportażu udostępnionym 22 listopada, odniósł się ks. Czekalski. W oświadczeniu przekazanym w środę PAP napisał "że materiał zawiera bezpodstawne ataki i oskarżenia oraz ogrom nieprawdziwych informacji". Jak zaznaczył, "tym samym uderza w moje dobre imię oraz dobre imię przedstawionej w materiale Pani Emilii".

"Z uwagi na naruszenie dóbr osobistych podjąłem stosowne kroki prawne" - zapowiedział rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

W związku z reportażem o wyjaśnienia poprosili ks. Czekalskiego ordynariusz płocki bp Szymon Stułkowski, któremu bezpośrednio duchowny podlega jako kapłan inkardynowany do diecezji płockiej oraz Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego abp Adrian Galbas. Skan komunikatu w tej sprawie opublikowała w środę na platformie X archidiecezja warszawska.

PAP |

dodane 26.11.2025 12:27

