Amnesty International: RSF popełniły zbrodnie wojenne w Darfurze  

Amnesty International poinformowała we wtorek, że okrucieństwa popełnione w Darfurze przez sudańską grupę paramilitarną RSF (Siły Szybkiego Reagowania) stanowią zbrodnie wojenne. To najnowsze oskarżenie dot. wojny, jaka panuje w Sudanie od kwietnia 2023.

Organizacja praw człowieka zebrała świadectwa opisujące barbarzyństwa dokonane przez RSF, po tym, jak jej bojownicy przejęli kontrolę nad Al-Faszir, stolicą stanu Darfuru Północnego.

Zbrodnie wskazane w raporcie obejmowały egzekucje nieuzbrojonych mężczyzn oraz gwałty na kobietach i dziewczynkach. Wiele osób zostało także wziętych jako zakładnicy dla okupu, a świadkowie zgłaszali widok „setek porzuconych ciał” na ulicach miasta i głównych drogach prowadzących z Al-Faszir.

Agnès Callamard, sekretarz generalna Amnesty International, wskazała, iż „ta uporczywa i powszechna przemoc wobec ludności cywilnej stanowi zbrodnie wojenne i może również stanowić inne zbrodnie w świetle prawa międzynarodowego”

RSF przyznały, że niektórzy z jej bojowników dopuścili się naruszeń w mieście i zadeklarowała przeprowadzić dochodzenie.

RSF od ponad dwóch i pół roku prowadzą wojnę z sudańską armią. Al-Faszir zostało zdobyte pod koniec października po ponad 18-miesięcznym oblężeniu. Miasto było ostatnią militarną twierdzą armii rządowej w rozległym regionie Darfuru.

Wg świadków, na których się powołuje agencja Associated Press, bojownicy RSF chodzili od domu do domu, zabijając cywilów i dokonując gwałtów.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że bojownicy RSF zabili co najmniej 460 osób w jednym ze szpitali oraz uprowadzili lekarzy i pielęgniarki.

Bojownicy RSF dopuszczali się gwałtów na kobietach i dziewczynkach. Zacytowano kobietę, która twierdziła, że ona i jej 14-letnia córka zostały zgwałcone przez bojowników RSF 27 października podczas próby ucieczki z miasta. Dziewczynka zmarła w klinice w Tawili, mieście położonym około 60 km na zachód od Al-Faszir, które stało się schronieniem dla uciekających przed okrucieństwami RSF.

Inna kobieta zrelacjonowała, że była wśród 11 kobiet uprowadzonych przez bojowników RSF i zgwałconych podczas próby ucieczki z miasta 26 października. Twierdziła, że została zgwałcona trzy razy przez jednego z bojowników, podczas gdy inny obserwował.

„Świat nie może odwracać wzroku, gdy pojawia się coraz więcej szczegółów na temat brutalnego ataku RSF na Al-Faszir” - podkreśla sekretarz generalna Amnesty International, wzywając do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, którzy popełnili te zbrodnie.

Jednocześnie skrytykowała Zjednoczone Emiraty Arabskie za rzekome wspieranie RSF.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprzeczają tym oskarżeniom.

Trwająca od kwietnia 2023 wojna walki o władzę między armią sudańską armią a RSF, pochłonęła już ponad 40 000 ofiar a ponad 14 milionów osób zostało zmuszonych do przesiedlenia.