Bp Wiesław Lechowicz biskupem polowym Wojska Polskiego  

Nowy biskup polowy Wojska Polskiego ma 59 lat. Biskupem jest od ponad 14 lat, z czego ponad 10 pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od września 2014 roku jego biuro działa przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. W czasie swojej posługi bp Wiesław Lechowicz podejmował wiele inicjatyw na rzecz Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Regularnie odwiedzał ośrodki polonijne i współpracował z organizacjami polonijnymi. Jest też inicjatorem międzynarodowych Kongresów Młodzieży Polonijnej i Kongresów Rodzin Polonijnych. Jego dewizą biskupią są słowa: „In finem diligere” (Do końca umiłować).

"Przyjmuję decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, z posłuszeństwem i z nadzieją" - powiedział bp Lechowicz

Podkreślił, że w decyzji papież rozpoznaje wolę Boga. "Przyjmują z posłuszeństwem, ponieważ całe moje życie jest świadectwem tego, że człowiek dobrze wychodzi na tym, jeżeli jest posłuszny Panu Bogu" - wyznał bp Lechowicz.

Powiedział, że tym, co napełnia go nadzieją na progu nowej posługi w Kościele, to obecność Bogu pośród swojego ludu oraz "to, co dzieje się w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego".

Bp Lechowicz wyraził jednocześnie wdzięczność poprzedniemu biskupowi polowemu gen. bryg. abp Józefowi Guzdkowi za dotychczasową współpracę. "Mam nadzieję, że na jego mądrość i doświadczenie będę mógł liczyć również w przyszłości" - powiedział nowo mianowany biskup polowy Wojska Polskiego.

Poprzednikiem bp. Wiesława Lechowicza na stanowisku biskupa polowego Wojska Polskiego był bp Józef Guzdek, który 16 lipca 2021 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.

Ks. dr Wiesław Lechowicz urodził 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1981 roku ukończył szkołę średnią (I LO w Tarnowie) i po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku z rąk Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza.





Po święceniach pracował jako wikariusz przez 4 lata w Krościenku nad Dunajcem, a następnie przez 1 rok w parafii św. Jadwigi w Dębicy. Po zwolnieniu z obowiązków w macierzystej diecezji w 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Ateneo Romano della Santa Croce. Po powrocie ze studiów pracował jeden rok w parafii św. Mikołaja w Bochni a następnie w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1997 r. zostały mu powierzone wykłady z homiletyki a potem także z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. W roku 1998 został mianowany kapelanem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, a po zwolnieniu z tej funkcji we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 lutego 2004 roku Biskup Tarnowski powierzył Mu obowiązki rektora tegoż Seminarium. W trakcie swoich obowiązków w Seminarium podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 r. obroną pracy licencjackiej pt.: Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej w latach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego i tarnowskiego - diecezjalnego.



Oprócz obowiązków powierzonych w macierzystej diecezji podejmował pracę w ramach Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007. W dowód uznania za gorliwą pracę, na wszystkich odcinkach, które były mu powierzane Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność kapelana Jego Świątobliwości.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dra Wiesława Lechowicza - rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie - biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając Mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Ks. Wiesław Lechowicz jest dziewiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął w dniu 16 lutego 2008 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

Podczas 256. zebrania plenarnego KEP w Przemyślu, został wybrany przez biskupów na Delegata Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.