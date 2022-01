Ogłoszony dziś apel biskupów Polski i Ukrainy o pokój, dialog i zażegnanie wojny jest istotny także z punktu widzenia przyszłych stosunków polsko-ukraińskich - ocenił w rozmowie z KAI Paweł Kowal. Polityk i publicysta zwrócił też uwagę na wyrażoną w dokumencie zachętę do rozmów pokojowych.

Publikujemy treść komentarza Pawła Kowala:

"Dokument jest istotny i to z kilku powodów. Po pierwsze ważne jest to, że biskupi występują łącznie, to znaczy, że apel jest podpisany przez biskupów z obydwu państw i obydwu obrządków: zarówno Kościoła łacińskiego jak i greckokatolickiego.

Po drugie: apel jasno precyzuje odniesienia do prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic. Nie zaciera różnicy pomiędzy Rosją a Ukrainą, a więc pomiędzy potencjalnym agresorem a ofiarą.

Po trzecie: dobrze, że pomimo tego, iż autorzy dokumentu widzą sytuację międzynarodową klarownie, apelują - w duchu nauczania Kościoła - o to, aby skorzystać z szans na rozmowy pokojowe i pokojowego łagodzenia tego konfliktu.

Po czwarte wreszcie: jest to tekst ważny także z punktu widzenia przyszłych relacji polsko-ukraińskich".

Paweł Kowal jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, politologiem i publicystą, doktorem habilitowanym nauk społecznych, profesorem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie, wykłada w Studium Europy Wschodniej UW.

Przypomnijmy, że w ogłoszonym dziś apelu biskupów Polski i Ukrainy, duchowni obydwu obrządków - łacińskiego i greckokatolickiego - podkreślili, że “każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych”.

Odnosząc się do faktu, iż Rosja masowo gromadzi uzbrojenie i wojsko przy granicy z Ukrainą, autorzy dokumentu napisali: “Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń zwracamy się z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował, aby najbliższa środa, 26 stycznia, była w Kościele w Polsce dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Apel Przewodniczącego Episkopatu został skierowany do wiernych Kościoła w Polsce w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, wyrażone podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański.