Od października 2021 r. trwa diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". W ramach tego etapu w parafiach odbywają się spotkania grup synodalnych.

Autorzy komunikatu opublikowanego na stronie archidiecezji warszawskiej zaznaczyli, że chce ona włączyć w prace synodalne także młode pokolenie. "To sami młodzi będą zachęcać swoich rówieśników do zainteresowania się synodem i podzielenia się swoją perspektywą. W tym celu przygotowują filmiki i materiały multimedialne, które udostępnią m.in. na Facebooku, Tik Toku i Instagramie" - wyjaśnili.

Poinformowali, że mowa o synodzie będzie również na lekcjach religii w szkołach ponadpodstawowych. Katecheci wkrótce otrzymają konspekty do lekcji o synodalności wraz z ankietą, którą każda klasa będzie mogła wypełnić podczas szkolnych zajęć.

Ponadto młodzi członkowie wspólnot, ruchów i stowarzyszeń archidiecezji warszawskiej zaangażowani w etap diecezjalny synodu zorganizują akcję uliczną pod hasłem "No wreszcie! Porozmawiajmy o Kościele marzeń", w ramach której będą pytać spotkanych młodych ludzi, co myślą o Kościele. Jej zwieńczeniem będą otwarte spotkania synodalne młodzieży planowane na kwiecień i maj 2022 r. w Warszawie.

Cytowany w komunikacie delegat metropolity warszawskiego ds. synodu bp Piotr Jarecki zauważył, że "Kościół nie ma łatwego kontaktu z młodzieżą", dlatego archidiecezji bardzo zależy, żeby do młodych dotrzeć i ich uaktywnić. "W duszpasterstwie Kościoła zbyt wielu młodych nie ma, a przecież młode pokolenie potrzebuje także nadprzyrodzonego wymiaru życia i relacji do Boga" - dodał.

Zdaniem biskupa Jareckiego, młodych warto zaangażować ze względu na ich radykalizm. "Sądzę, że bardziej zaangażują się w praktyczną działalność niż teoretyczne roztrząsania. Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli włączą się w proces synodalny" - zapewnił.

Synod biskupów jest instytucją doradczą w Kościele katolickim. Powołał go wydanym 15 września 1965 r. pismem papieskim "Apostolica sollicitudo" Paweł VI. Jest on organem świadczącym pomoc papieżowi. Do niego należy zwoływanie synodu, jeśli uzna to za pożyteczne, łącznie z oznaczeniem miejsca zebrania, jak również ustalanie tematów spraw, jakie mają być rozpatrywane.

Papież Franciszek rozpoczął XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja" 9 października 2021 r. Zgodnie z decyzją papieża w fazie diecezjalnej synodu mają zostać przeprowadzone szerokie konsultacje wśród wszystkich wiernych. Najczęstszym sposobem, w jaki są prowadzone konsultacje, są spotkania grup synodalnych w parafiach. Część konsultacji odbywa się od razu na szczeblu diecezjalnym: chodzi o ruchy i stowarzyszenia katolickie, instytucje, zgromadzenia zakonne, uczelnie, środowiska naukowe i intelektualne. Trzecią formą konsultacji są uruchomione przez diecezje strony internetowe, za pośrednictwem których można zgłosić swój akces w pracach synodalnych lub przekazać swoją wypowiedź.

W diecezjach zostały wyznaczone osoby kontaktowe, których zadaniem jest bycie łącznikiem między parafiami a diecezją w konsultacjach synodalnych.

Z zebranych wniosków powstaną w każdej diecezji dokumenty końcowe, które pod koniec czerwca zostaną przekazane do sekretariatów odpowiednich Episkopatów, a stamtąd w formie ogólnokrajowej syntezy trafią w sierpniu 2022 r. do Rzymu.

Do marca 2023 r. odbędą się synodalne spotkania w ramach kontynentów, a dopiero potem, w październiku 2023 - zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów w Rzymie.