Drodzy Bracia,

dzięki Bogu przeżyliśmy noc i my w Kijowie i bracia na wschodzie i zachodzie. Bracia w Rosji też mają swoje cierpienia. Żyjemy.

Noc w Kijowie, chociaż z naszą wewnątrz klasztorną wartą, przeszła spokojnie... Spokój, w tym momencie pojęcie względne. Na zewnątrz, za oknami spokój, a każdy przeżywa swoją wojnę w sobie. Niepewność, co dalej, jak to będzie? Jedyny ratunek to Słowo Boże, które może ducha wojny egzorcyzmować w nas!

Wczoraj jedna dziewczyna, która jest w naszym kościele-schronie z przerażeniem na twarzy mówi mi: Brat, przyjdą Ruscy i będą nas gwałcić.... O, taki obraz wojny w głowie i nie tylko. Udało się nam wywieść matki z dziećmi. Wyjechali za zachód Ukrainy lub do Was, do Polski. Dzisiaj mają nam przywieść jakieś dary, jedzenie, medykamenty.

Dziękuję Wam, Bracia, za pomoc Ukraińcom w Polsce.

Dziękuję za pomoc finansową.

Dziękuję za modlitwę i braterską solidarność.

Bóg jest miłością.

Oremus!!!

Błażej z Kijowa

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ [relacjonujemy na bieżąco]