Człowiek – stworzenie dziwne

Sumienie ma każdy. Tyle że mieć a używać, to jednak co innego.

Jeszcze wczoraj rosyjska propaganda utrzymywała, że kłopoty okrętu „Moskwa” spowodowane są wybuchem amunicji na czy pod pokładem. O tym, że został trafiony przez ukraińskie rakiety, i że stąd ów wybuch amunicji, ani słowa. No bo jak by to wyglądało, że taki okręt, dumna floty, mógłby zostać tak poważnie uszkodzony przez Ukraińców? Dziś, kiedy okręt zatonął, ta sama rosyjska propaganda żąda odwetu. Na Ukraińcach znaczy się. Nie wstyd tak z dnia na dzień zmieniać ton wypowiedzi? Ha, widocznie emocje przyćmiły rozum i kłamstwo samo się zdemaskowało....

Brzmią mi w uszach słowa Jezusa, które usłyszymy dziś podczas wielkopiątkowej liturgii „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. To Jego odpowiedź na pytani Piłata. Ten za chwilę Piłat filozoficznie zapyta „Cóż to jest prawda?”....Wiem, że „prawda” o której mówi tu Jezus to coś innego niż to, co zwykliśmy za prawdę uważać – jakąś zgodność rzeczy, spraw i tego, co się o nich mówi. Jezus sam o sobie wcześniej powiedział, że jest prawdą. Ale tak się przy okazji zastanawiam, jak dzisiejszy świat może być tak zakłamany?

Tak, myślę o sposobie, w jakim rosyjska propaganda mówi o wojnie na Ukrainie i o tym, że mnóstwo Rosjan w to wierzy. Koło 70 procent chyba, bo takie, jak gdzieś czytałem, jest w tym społeczeństwie poparcie dla ostatnich działań władz tego kraju. Nie mieści mi się to w głowie. Podejrzewam jednak, że to nie rezultat samej propagandy, ale propagandy zręcznie wpisującej się w to, czego oczekują Rosjanie. A oczekują, kompensując swoje niedostatki i biedę na tle innych krajów rozwiniętych, Rosji wielkiej, potężnego kraju, z którym wszyscy muszą się liczyć i któremu z racji wybraństwa (przez Boga w którego niekoniecznie wierzą albo przez los) więcej od innych wolno. Po prostu za prawdę biorą to, w co chcą wierzyć. Dlatego na to, co rzeczywiście jest prawdą, są nieprzemakalni. Co mogłoby ich nastawienie zmienić? Zostawmy to....

Zdaję sobie jednak sprawę, że w tym swoim zaślepieniu na prawdę Rosjanie nie są osamotnieni. Ta bolączka – ignorując fakty widzę co chcę widzieć – dotyka także inne społeczności. I nie jednostki: często dość szerokie rzesze. Ot, myślę o ideologii gender. Że mężczyzną czy kobietą jest się nie z racji biologii, ale wyboru. Naukowcy twierdzą że jest inaczej, ale co tam naukowcy? Ciemni są i zacofani. "Nowsze badania" wskazują, że jest inaczej. Te nowsze badania to oczywiście badania teoretyków gender, którzy niczego nie badają, ale naginają fakty do swoich teorii. Widać jednak można. Odpowiednia propaganda odpowiadająca na ludzkie zapotrzebowania potrafi wyprać z myślenia. I pozwala nawet tego, który z perspektywy biologicznej jest człowiekiem rozwijającym się w łonie matki, nazwać zlepkiem komórek....

Myślę też o naszej trwającej od kilkunastu już lat wojnie polsko-polskiej. „Wina PiS” wołają jedni, „wina PO, KO i przystawek” drudzy. I jedni i drudzy mają swoje za uszami, ale przecież i jedni i drudzy w konkretnych sprawach miewają rację. Skąd u wielu dorosłych obywateli naszego kraju taka charakteryzująca raczej młodzież, nie znosząca żadnej niejednoznaczności postawa totalnej krytyki tego, co robią jedni albo drudzy, bez zauważania u oponentów najmniejszych nawet pozytywów? Więcej, często także pojawia się krytyka tego, za co naprawdę można by pochwalić. Ktoś – bez najmniejszych podstaw – doszukuje się drugiego dna, oskarża o zakulisowe gierki czy wręcz o spisek, bo przecież ONI nic nie robią dobrze, to niemożliwe, my przecież wiemy....

Myślę też o nagonce na Kościół katolicki w Polsce... No dobrze, dam dziś spokój....

Zastanawiamy się, słuchając doniesień z Rosji, jak tak wielka część obywateli tego kraju może mieć aż tak wyprane mózgi. Ale czy sami faktycznie jesteśmy lepsi? Czy my nie dajemy posłuchu różnym bezczelnym propagandystom? I wierzymy im, bo chcemy wierzyć, bo trafili w jakieś nasze zapotrzebowanie?

Kto słucha tej prawdy jaką jest Chrystus ma większą od innych szansę. Bo musi używać sumienia...