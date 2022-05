Dziś na Cmentarzu Orląt Lwowskich odsłonięto posągi lwów, strzegących wejścia do symbolicznej dla Polaków nekropolii - napisał szef KPRM Michał Dworczyk na Twitterze. "Dziękujemy ukraińskim władzom za ten ważny dla Polski gest".

To ważny moment i krok, który cementuje polsko-ukraińskie relacje - tak wiceszef MSZ Marcin Przydacz ocenił odsłonięcie po renowacji posągów lwów strzegących wejścia na Cmentarz Orląt Lwowskich.

Wiceszef MSZ ocenił na Twitterze, że "to ważny moment i krok, który cementuje polsko-ukraińskie relacje". "W oparciu o prawdę historyczna i wzajemny szacunek - razem możemy wiele" - dodał. "Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu Polaków i Ukraińców" - podkreślił Przydacz.

Do sprawy odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. We wpisie na Facebooku podkreślił, że "jednym z symboli trudnej historii polsko-ukraińskiej są słynne lwy na Cmentarzu Orląt Lwowskich". "Podczas mojej ostatniej wizyty we Lwowie rozmawialiśmy o dalszych pracach konserwatorskich związanych z ich renowacją" - poinformował premier.

"Właśnie otrzymałem wiadomość, że - odnowione - dziś zostały odsłonięte" - napisał szef polskiego rządu. "Cieszę się, że wspólnie dbamy o zabytki związane z naszą wspólną historią" - dodał.

Jak wskazał premier Morawiecki, "to również symboliczna, czytelna i jasna wiadomość dla wszystkich wrogów Polski i Ukrainy". "Nic nas nie podzieli - jesteśmy zjednoczeni jak nigdy dotąd!" - podkreślił.

Posągi lwów, usunięte z Cmentarza Orląt przez władze sowieckie w 1971 r. powróciły tam w 2015 r. dzięki zabiegom Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

W październiku 2018 r. Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia rzeźb, gdyż uznała je za "symbol polskiej okupacji Lwowa". "Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych" - ogłosiła wówczas Rada.

Do tej pory posągi lwów były zasłonięte płytami paździerzowymi.

Cmentarz Obrońców Lwowa, znany jako Cmentarz Orląt, stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Na Cmentarzu Orląt spoczywają Polacy polegli w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. Pochowanych jest tam blisko 3 tys. żołnierzy, głównie chłopców - stąd nazwa Cmentarz Orląt.