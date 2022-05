Konkurs Papieski przychodzi po raz drugi z nowym formatem – edycją przeznaczoną dla studentów i doktorantów. O co można zawalczyć? Nagrodą są roczne studia podyplomowe JP2 Studies na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Edycja Studencka wystartowała 18 maja. To wyjątkowa okazja dla studentów oraz doktorantów na rozpoczęcie swojej naukowej przygody w Wiecznym Mieście i do bliższego poznania nauczania i życia Jana Pawła II.

Organizatorami konkursu są: Instytut Tertio Millennio oraz Teologia Polityczna. Konkurs Papieski Edycja Studencka jest konkursem o charakterze ogólnopolskim dotyczącym wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, przeznaczonym dla studentów oraz doktorantów. Aby wziąć w nim udział, należy być absolwentem co najmniej studiów licencjackich, I stopnia. Nagroda główna w postaci stypendium o wysokości 15 000€ na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe, przewidziana jest dla 3 zwycięzców z całej Polski na rok akademicki 2022/2023. Przewidzianych jest również 7 miejsc z wyróżnieniem z nagrodami rzeczowymi od partnerów Konkursu.



Konkurs składa się z 3 etapów. Pierwszy z nich rozpoczyna się 18 maja i trwa do 18 czerwca. W tym czasie, studenci i doktoranci mają czas na rejestrację oraz wypełnienie testu online z wiedzy nauczaniu papieskim m.in. na podstawie encyklik Centessmus Annus oraz Laudato Si. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą test, zakwalifikują się do II etapu, podczas którego będą mieli za zadanie napisanie eseju na wskazany temat przez organizatora. Na przygotowanie prac pisemnych będą mieli czas od 23.06-16.07.2022.

Finał w postaci ustnej obrony prac uczestników, czyli finał będzie miał miejsce w sierpniu w Warszawie. Tego samego dnia poznamy już wyróżnionych w Konkursie oraz wygranych, na których będzie czekała roczna przygoda naukowa w Rzymie.

Konkurs Papieski Edycja Studencka jest równolegle odbywającym się konkursem do Konkursu Papieskiego dedykowanego dla uczniów szkół średnich. W tym roku we współpracy z Teologią Polityczną organizowana jest druga edycja dedykowana studentom i doktorantom. Edycja ta jest odpowiedzią na zauważalną przez nas potrzebę zainteresowanie nauczaniem papieskim. Konkurs Papieski kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej.

Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie internetowej: http://studenci.konkurspapieski.pl/