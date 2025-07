Fatima: sanktuarium coraz bardziej stawia na ewangelizację dzieci  

Wśród prowadzonych inicjatyw są zarówno akcje na terenie parafii i szkół, jak też w tym popularnym wśród pielgrzymów miejscu kultu maryjnego. Jak przekazała rzeczniczka prasowa portugalskiego sanktuarium, jednym z głównych wydarzeń jest organizowane każdego roku w czerwcu spotkanie dzieci w Fatimie. Wyjaśniła, że w tym roku na jedno tylko spotkanie odbywające się pod hasłem „Radość spotkania z Jezusem" przybyło ponad 20 tys. dzieci z całej Portugalii kontynentalnej.

Choć na terenie tego maryjnego miejsca objawień spotkania z dziećmi organizowane są od ponad 40 lat, to w przeszłości udział w nich najmłodszych nie był liczny. – Prawdopodobnie wpływ na to miał już sam charakter tych przesłań, które wprawdzie zostały objawione dzieciom w 1917 r. przez Matkę Bożą w Cova da Iria, ale naznaczone są one apelami o nawrócenie, pokutę i modlitwę. Przesłanie to nie jest łatwe do przyjęcia przez najmłodszych – powiedział KAI były rektor sanktuarium w Fatimie, pełniący obecnie urząd ordynariusza diecezji Coimbra bp Virgílio Antunes. Dodał on, że historia naznaczonego cierpieniem życia wizjonerów z Fatimy również nie należy „do atrakcyjnego przekazu dla dzieci".

Zgodnie z planami władz sanktuarium w Fatimie w najbliższych miesiącach planowane są dla dzieci rekolekcje, spotkania formacyjne, a także ekspozycje i wspólne modlitwy. Inicjatywy te obejmą również dzieci niepełnosprawne.

Jedną z ważnych inicjatyw służących upowszechnianiu kultu małych pasterzy z Fatimy wśród dzieci jest działające od ponad dekady muzeum o nazwie Casa das Candeias. Wewnątrz tej przestrzeni muzealnej należącej do sanktuarium można zapoznać się z historią życia trójki wizjonerów z Fatimy: Łucji dos Santos, a także jej kuzynów św. Hiacynty i św. Franciszka Marto, których kanonizował w Fatimie papież Franciszek w 2017 roku. Codziennie muzeum to, oddalone od sanktuarium fatimskiego o ponad 500 metrów, odwiedza kilkuset pielgrzymów.