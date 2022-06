Włochy – rząd zabiega o wolność religijną  

Rząd we Włoszech ogłosił powołanie specjalnego wysłannika ds. wolności religijnej i dialogu międzyreligijnego. Do tej roli został wyznaczony doradca dyplomatyczny Andrea Benzo. Utworzenie tego stanowiska jest odpowiedzią na starania włoskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACS Italia).

Jak zaznaczono w oświadczeniu stowarzyszenia, nominacja ma szczególne znaczenie, ponieważ obecnie to podstawowe prawo nie jest respektowane w 62 ze 196 suwerennych państw (31,6 proc.).Około 67 proc. ludności świata, czyli około 5,2 mld ludzi żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności wyznania. Podobni wysłannicy zostali powołani m.in. w Stanach Zjednoczonych, Danii, Holandii, Norwegii, Finlandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Starania ACS Italia zostały poparte przez wielu parlamentarzystów oraz Komisję Spraw Zagranicznych włoskiej Izby Deputowanych. Podsekretarz spraw zagranicznych Marina Sereni stwierdziła, że Włochy będą nadal pracować nad promowaniem nowych form partnerstwa między podmiotami cywilnymi i religijnymi oraz że ta nominacja wzmacnia działania Włoch na rzecz wolności religijnej.

O znaczeniu powoływania wysłanników powiedział Radiu Watykańskiemu Alessandro Monteduro, dyrektor włoskiego biura ACS:

„Wolność religijna nie może być traktowana jako prawo «drugiej kategorii». Ta kwestia musi być podnoszona na poziomie międzynarodowym. Doradca dyplomatyczny Andrea Benzo może stworzyć wspólny front z podobnymi osobami z innych krajów europejskich. To krok naprzód, aby móc koordynować i podejmować wspólne działania wśród krajów europejskich na rzecz wolności religijnej. Unia Europejska wyznaczyła wysłannika ds. wolności religijnej, jednak funkcja ta jest nadal nieobsadzona i mamy nadzieję, że zostanie wyznaczona tak szybko, jak to możliwe. Nie oczekuję, że problemy prześladowanych mniejszości religijnych zostaną rozwiązane natychmiast, ale na pewno zwiększy się wrażliwość społeczna. Uważamy, że państwa zachodnie powinny uczynić poszanowanie wolności religijnej jednym z warunków koniecznych do zawierania umów handlowych z krajami, w których to podstawowe prawo jest stale łamane. Ponadto, mianowanie takich wysłanników jest także przesłaniem dla społeczności zachodnich, gdzie w klimacie postępującego sekularyzmu wyznawanie wiary coraz częściej jest spychane do sfery prywatnej“- stwierdził dyrektor włoskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.