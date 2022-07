Obecnie obowiązującą w Chorwacji walutą jest kuna. Euro zastąpi ją od 1 stycznia 2023 r. Chorwacka kuna jako waluta pojawiła się na Bałkanach w czasie II wojny światowej. Jej nazwa pochodzi od drapieżnego ssaka, którego skórą handlowano. Podobizna zwierzęcia była jednak już wcześniej obecna na niektórych denarach. W okresie, gdy Chorwacja była częścią składową Jugosławii, kuna została zlikwidowana i zastąpiona dinarem jugosłowiańskim. Powróciła jako narodowa waluta chorwacka w 1994 r. Teraz, po osiemdziesięciu latach od pierwszego wprowadzenia, kuna zniknie z rynku walutowego. Zastąpi ją wspólna europejska waluta. Chorwacja będzie 19 państwem, które przystąpi do strefy euro. Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy ostatnie wymagane do tego akty prawne.

Kiedy zmiana waluty i czym płacić podczas urlopu w Chorwacji?

Euro stanie się obowiązującym w Chorwacji środkiem płatniczym 1 stycznia 2023 r. Jednym z najbardziej intrygujących Chorwatów tematów z tym związanych jest kurs przeliczenia kuny na euro, w oparciu o który ma być przeprowadzona zmiana. Ten został ustalony w jednym z przyjętych przez Radę Unii Europejskiej dokumentów. Został on ustalony na 7,53450 kuny za 1 euro. Już od 5 września Chorwacja wejdzie w okres przejściowy i ceny w sklepach będą przedstawiane w obu walutach. Do końca roku 2022 będzie jednak można płacić chorwacką kuną, zatem nawet jeśli planujesz wyjazd do Chorwacji po sezonie, ale jeszcze w tym roku, możesz zabrać ze sobą kuny.

Chorwaci będą mogli wymienić swoje banknoty za darmo jeszcze przez cały 2023 rok w bankach lub na poczcie.