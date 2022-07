Kraków. Najmłodszy profesor  

Poinformowało o tym 21 lipca Biuro Prasowe UJ. Nie było do tej pory w Polsce profesora tytularnego, który profesurę otrzymałby przed ukończeniem 30. roku życia. "To chyba ten moment, na który czeka każdy naukowiec. Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem. Na drodze do tego sukcesu było więcej porażek niż zwycięstw - było ciężko (czasami bardzo ciężko), ale na pewno było warto. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu - jest Was wielu! Myślę, że to jednak nie jest koniec mojej ścieżki naukowej, a dopiero jej początek" - napisał w mediach społecznościowych prof. Hołda.

Najmłodszy profesor polski jest pracownikiem Katedry Anatomii CM UJ. Zajmuje się naukowo badaniami układu sercowo-naczyniowego oraz klinicznym zastosowaniem tych badań. Bardzo szybko zaczął robić użytek ze swoich zdolności naukowych. Pracę doktorską obronił w 2017 r., będąc jeszcze na ostatnim roku studiów magisterskich! Stopień doktora habilitowanego otrzymał trzy lata później.

Profesor Hołda jest autorem kilkudziesięciu prac opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach medycznych. Rezultaty badań prezentuje także w trakcie kongresów medycznych.