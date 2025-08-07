Setki ofiar śmiertelnych we wschodnim Kongo:  

Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób.
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk potępił śmiertelne ataki na ludność cywilną we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób, poinformowało 6 sierpnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Podejrzanymi sprawcami są rebelianci z ugrupowania M23, wspieranego przez sąsiednią Rwandę, a także inne ugrupowania zbrojne.
Jest to jedna z najwyższych liczb udokumentowanych ofiar śmiertelnych w tego typu atakach od czasu odrodzenia się M23 w 2022 roku. Większość ofiar to rolnicy, którzy nocowali na swoich polach w sezonie siewów. Zginęło co najmniej 48 kobiet i 19 dzieci.
„Należy natychmiast zaprzestać wszelkich ataków na ludność cywilną, a wszyscy odpowiedzialni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – zażądał przedstawiciel ONZ. Wyraził również przerażenie z powodu ciągłych walk pomimo zawieszenia broni podpisanego w Dosze.
Atak podczas niedzielnej modlitwy
Islamistyczna grupa Sojusznicze Siły Demokratyczne (ADF) przeprowadziła szczególnie poważny atak podczas niedzielnych modlitw w wiosce Komanda, położonej w prowincji Ituri. Zamordowano co najmniej 40 osób, w tym 13 dzieci. Zwolennicy grupy spalili również co najmniej 27 sklepów, cztery domy i trzy samochody. Niecałe trzy tygodnie wcześniej zabili już co najmniej 70 cywilów w innej wiosce w tej samej prowincji.
19 lipca rząd i ugrupowanie M23 zgodziły się na zawieszenie broni i dalsze negocjacje. Konflikt na wschodzie byłej belgijskiej kolonii trwa od dziesięcioleci i jest podsycany przez sąsiednią Rwandę. Region ten jest również interesujący ze względu na liczne cenne zasoby naturalne.
Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.
Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy
Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób.
"Definicję dopuszczalnych strat ubocznych zmieniono tak, że przewyższają one korzyści".
W środę z Putinem w Moskwie spotkał się wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.
Chodzi szczególnie o wycieczki na quadach, jeepach i wyprawy konne.
Trump ocenił, że poziom przestępczości w Waszyngtonie jest "niedorzeczny".
„Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego” – poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w opublikowanym dziś komunikacie.
„Urząd Prezydenta powinien nas wszystkich jednoczyć, ponieważ prezydent jest symbolem narodowej jedności, a także dlatego, że takie zostało mu powierzone zadanie; być prezydentem wszystkich Polaków, ponad jakimikolwiek podziałami” .
Papież podczas środowej audiencji generalnej przypomniał, że prawdziwa miłość nie czeka na wzajemność, ale uprzedza ją darem z siebie. Tak właśnie postępował Jezus, przygotowując „wieczerzę komunii” nawet wobec zdrady i niezrozumienia. Ojciec Święty zachęcił, aby także nasze życie stało się „Paschą” – miejscem gotowości, przebaczenia i cierpliwości, w którym Bóg może zamieszkać.