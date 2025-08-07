Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Setki ofiar śmiertelnych we wschodnim Kongo:
rss newsletter facebook twitter

Setki ofiar śmiertelnych we wschodnim Kongo:

Setki ofiar śmiertelnych we wschodnim Kongo:  
Gabe Joselow /Wikipedia (PD) Rebelianci M23

Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób.

Reklama

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk potępił śmiertelne ataki na ludność cywilną we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób, poinformowało 6 sierpnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Podejrzanymi sprawcami są rebelianci z ugrupowania M23, wspieranego przez sąsiednią Rwandę, a także inne ugrupowania zbrojne.

Jest to jedna z najwyższych liczb udokumentowanych ofiar śmiertelnych w tego typu atakach od czasu odrodzenia się M23 w 2022 roku. Większość ofiar to rolnicy, którzy nocowali na swoich polach w sezonie siewów. Zginęło co najmniej 48 kobiet i 19 dzieci.

„Należy natychmiast zaprzestać wszelkich ataków na ludność cywilną, a wszyscy odpowiedzialni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – zażądał przedstawiciel ONZ. Wyraził również przerażenie z powodu ciągłych walk pomimo zawieszenia broni podpisanego w Dosze.

Atak podczas niedzielnej modlitwy

Islamistyczna grupa Sojusznicze Siły Demokratyczne (ADF) przeprowadziła szczególnie poważny atak podczas niedzielnych modlitw w wiosce Komanda, położonej w prowincji Ituri. Zamordowano co najmniej 40 osób, w tym 13 dzieci. Zwolennicy grupy spalili również co najmniej 27 sklepów, cztery domy i trzy samochody. Niecałe trzy tygodnie wcześniej zabili już co najmniej 70 cywilów w innej wiosce w tej samej prowincji.

19 lipca rząd i ugrupowanie M23 zgodziły się na zawieszenie broni i dalsze negocjacje. Konflikt na wschodzie byłej belgijskiej kolonii trwa od dziesięcioleci i jest podsycany przez sąsiednią Rwandę. Region ten jest również interesujący ze względu na liczne cenne zasoby naturalne.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 07.08.2025 13:31
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

Zrozumieć czy mieć rację?

Andrzej Macura

Zrozumieć czy mieć rację?

Sam rozum, bez serca, mają i psychopaci.

Przy herbacie

Katarzyna Solecka

Przy herbacie

Już dwa razy opaliłam ścierkę, próbując zdjąć czajnik z gazowego palnika. A przecież tyle lat tu mieszkałam, powinnam być przyzwyczajona!

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Zrzuty z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy

Izrael: Plan ofensywy zakłada zajęcie Gazy w pół roku, przesiedlenie miliona Palestyńczyków

Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy

Setki ofiar śmiertelnych we wschodnim Kongo:

Setki ofiar śmiertelnych we wschodnim Kongo:

Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób.

Warszawa, Trybunal Konstytucyjny

TK: sędziowie Święczkowski i Pawłowicz zawiadamiają o inwigilacji

Prokuratura: śledztwo umorzono.

Uważaj, co przy takim ptaku mówisz :)

Gadająca papuga pomogła rozbić gang

W efekcie 15 osób zostało skazanych za handel narkotykami.

Czekające na wjazd do Strefy Gazy ciężarówki z pomocą humanitarną

Izrael: Spór między dowódcami o bombardowania

"Definicję dopuszczalnych strat ubocznych zmieniono tak, że przewyższają one korzyści".

Donald Trump

Trump: jest szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania z Putinem

W środę z Putinem w Moskwie spotkał się wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.

W Kapadocji

Turcja: Władze zamierzają ograniczyć napływ turystów do Kapadocji

Chodzi szczególnie o wycieczki na quadach, jeepach i wyprawy konne.

Donald Trump

USA: Trump nie wykluczył użycia Gwardii Narodowej w Waszyngtonie

Trump ocenił, że poziom przestępczości w Waszyngtonie jest "niedorzeczny".

Ks. Krzysztof Dukielski nie będzie biskupem pomocniczym radomskim

Ks. Krzysztof Dukielski nie będzie biskupem pomocniczym radomskim

„Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego” – poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w opublikowanym dziś komunikacie.

Abp Galbas do prezydenta Nawrockiego: doświadczy pan góry Tabor i góry Kalwarii

Abp Galbas do prezydenta Nawrockiego: doświadczy pan góry Tabor i góry Kalwarii

„Urząd Prezydenta powinien nas wszystkich jednoczyć, ponieważ prezydent jest symbolem narodowej jedności, a także dlatego, że takie zostało mu powierzone zadanie; być prezydentem wszystkich Polaków, ponad jakimikolwiek podziałami” .

Wawelska katedra

Kraków: Z Wawelu wyruszyła 45. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

Do celu dotrą 11 sierpnia.

Leon XIV: prawdziwa miłość jest darem

Leon XIV: prawdziwa miłość jest darem

Papież podczas środowej audiencji generalnej przypomniał, że prawdziwa miłość nie czeka na wzajemność, ale uprzedza ją darem z siebie. Tak właśnie postępował Jezus, przygotowując „wieczerzę komunii” nawet wobec zdrady i niezrozumienia. Ojciec Święty zachęcił, aby także nasze życie stało się „Paschą” – miejscem gotowości, przebaczenia i cierpliwości, w którym Bóg może zamieszkać.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
24°C Czwartek
wieczór
21°C Piątek
noc
18°C Piątek
rano
27°C Piątek
dzień
wiecej »

Reklama

 