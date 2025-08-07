TK: sędziowie Święczkowski i Pawłowicz zawiadamiają o inwigilacji

TK poinformował, że sędziowie Bogdan Święczkowski i Krystyna Pawłowicz byli objęci bezprawną inwigilacją przez prokuraturę. Sędziowie złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyjaśniła, że śledztwo w tej sprawie umorzono wobec braku podstaw do postawienia zarzutów.

Postępowanie prokuratury dotyczyło podejrzenia przekroczenia uprawnień przy wydaniu przez Pawłowicz zabezpieczenia zgodnego z wnioskiem prok. Dariusza Barskiego w związku ze złożeniem przez niego w TK skargi konstytucyjnej po odsunięciu w styczniu 2024 r. z funkcji szefa Prokuratury Krajowej.

Komunikat - jak podał TK - "w sprawie śledztwa prowadzonego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego" został opublikowany w czwartek na stronach trybunału.

"Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - Prezes Bogdan Święczkowski oraz Krystyna Pawłowicz zostali poinformowani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o prowadzeniu, w ich przekonaniu całkowicie bezprawnej, inwigilacji wobec nich. Sędziowie podjęli decyzję o złożeniu zażalenia na postanowienie Prokuratury oraz skierowaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" - głosi komunikat, w którym wskazano też, że o "bezprawnej inwigilacji" sędziowie zamierzają powiadomić prezydenta Karola Nawrockiego, pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską i organy międzynarodowe.

W komunikacie TK dodano, że śledztwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie "wymierzone w sędziów Trybunału Konstytucyjnego było związane z wydaniem jednego z ostatecznych orzeczeń i polegało na dokonaniu kontroli bilingów sędziów oraz zobowiązaniu operatorów sieci do przekazania danych teleadresowych ich rozmówców".

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że śledztwo w tej sprawie zostało prawomocnie umorzone 30 lipca. Postępowanie dotyczyło podejrzenia przekroczenia uprawnień w związku z wydaniem przez sędzię TK Krystynę Pawłowicz postanowienia tymczasowego z 15 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. Ts 9/24 dotyczącego Barskiego. Śledztwo to jednak zakończono wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

"Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem osoby prywatnej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak wynikało z pisemnego zawiadomienia Pan Dariusz Barski w dniu 15 stycznia 2024 roku złożył w Trybunale Konstytucyjnym skargę konstytucyjną i tego samego dnia Sędzia TK Krystyna Pawłowicz wydała postanowienie tymczasowe, co według zawiadamiającego było czynnością wcześniej uzgodnioną i ustaloną z jedną ze stron, zaś rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło zgodnie z żądaniem tej strony" - podał Skiba.

W ramach czynności śledczych prokuratura pozyskała dane telekomunikacyjne z wykazem połączeń wychodzących i przychodzących w okresie 12-15 stycznia 2024 r. Dariusza Barskiego, Krystyny Pawłowicz i Bogdana Święczkowskiego. Pozyskano także dane abonamentowe osób występujących w tych wykazach, by ustalić czy pomiędzy tymi osobami nawiązywano kontakt telefoniczny w tym okresie. Ponadto prokuratura zwróciła się do TK o wypożyczenie akt sprawy Ts 9/24 i dokonała ich oględzin.

Z ustaleń wynika, że skarga konstytucyjna Barskiego wpłynęła do TK 15 stycznia 2024 r. i tego samego dnia została wpisana do repertorium (sygn. Ts 9/24) oraz przekazana sędzi Pawłowicz. Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, TK wydał postanowienie tymczasowe nakazujące m.in. powstrzymanie się przez organy władzy od działań uniemożliwiających Barskiemu wykonywanie funkcji Prokuratora Krajowego oraz wstrzymanie wykonania decyzji o powołaniu Jacka Bilewicza na to stanowisko.

"Analiza bilingów numerów telefonów należących do Dariusza Barskiego nie wykazała połączeń wskazujących na kontakt z Sędzią TK Krystyną Pawłowicz bezpośrednio przed wydaniem postanowienia tymczasowego z dnia 15 stycznia 2024 roku. Znajdują się tam oczywiście połączenia z innymi osobami mogącymi mieć interes w korzystnym, tj. zgodnym ze złożonym wnioskiem, rozstrzygnięciu tego zagadnienia przez TK, jakkolwiek brak jest innych dowodów bezpośrednio bądź chociaż pośrednio wskazujących na taki proceder poprzez włączenie się osób trzecich w ustalenie treści tego rozstrzygnięcia" - przekazał prokurator.

Dodał też, że uzyskanie dowodów z pozyskanych billingów odbyło się w majestacie prawa na podstawie art. 218 par. 1 kpk, dotyczyło krótkiego okresu poprzedzającego wydanie postanowienia TK z dnia 15 stycznia 2024 r. i miało istotne znaczenie dla toczącego się postępowania karnego. "Osoby, których billingi pozyskano, zostały o tym poinformowane w oparciu o stosowne przepisy oraz pouczone o uprawnieniach procesowych, w tym prawie do wywiedzenia zażalenia" - podsumował Skiba.

Trwający do dziś konflikt dotyczący najwyższych władz polskiej prokuratury wiąże się z ubiegłoroczną zmianą kierownictwa Prokuratury Krajowej. 12 stycznia 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar wręczył Barskiemu, pełniącemu funkcję Prokuratora Krajowego, dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby ze stanu spoczynku "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".

Decyzja ta wywołała kontrowersje. Barski, którego w tej sprawie poparł prezydent Andrzej Duda, był bliskim współpracownikiem byłego szefa MS, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który przywrócił Barskiego do służby 16 lutego 2022 r.

W związku z tym - jeszcze w styczniu 2024 r. - na mocy decyzji premiera Donalda Tuska pełniącym obowiązki prokuratora krajowego, do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie, został prok. Jacek Bilewicz (obecnie zastępca Prokuratora Generalnego). Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego prok. Dariusz Korneluk, którego w połowie marca szef rządu powołał na nowego Prokuratora Krajowego.

Od redakcji Wiara.pl

Przytaczamy informację PAP tak, jak ją podano. Przytoczmy jednak przepisy dotyczące tych spraw. Najpierw - dotyczące immunitetu sędziego TK

Art. 20. [Immunitet materialny sędziego Trybunału]

1. Sędzia Trybunału nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody Zgromadzenia Ogólnego.

2. Do czasu wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej lub zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, w stosunku do tego sędziego mogą być podejmowane tylko czynności niecierpiące zwłoki.

3. Sędzia Trybunału nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

4. O zatrzymaniu sędziego Trybunału niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

(Zobacz https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/status-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego-18550725/roz-3)

Dodajmy, że wedle konstytucji orzeczenia TK mają charakter ostateczny (art 190)

A jeśli chodzi o powoływanie i odwoływanie prokuratora krajowego:



Art. 14. [Powołanie i odwołanie Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego]

§ 1. Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą.

(Zobacz: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-prokuraturze-18281417/art-14)



To tyle gwoli uzupełnienia informacji.