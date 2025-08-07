Gadająca papuga pomogła rozbić gang

W efekcie 15 osób zostało skazanych za handel narkotykami.
Gadająca papuga Mango pomogła policji w Blackpool w północno-zachodniej Anglii rozbić gang handlarzy kokainą - podała gazeta "Telegraph". W efekcie 15 osób zostało skazanych za handel narkotykami wartymi 1 mln funtów na łączną karę 103 lat więzienia.
Ptak należący do 29-letniej Shannon Hilton pojawił się na wideo znalezionym w jej telefonie podczas policyjnej obławy. Jak poinformował w środę dziennik, na nagraniu rozmów między kobietą i jej 35-letnim partnerem widać papugę powtarzającą "dwie za 25" - zwrot, jakim posługiwali się dilerzy, proponując sprzedaż dwóch porcji kokainy za 25 funtów. Na innym nagraniu widać Mango bawiącą się pieniędzmi zarobionymi najprawdopodobniej właśnie na handlu narkotykami.
Policja z Blackpool udostępniła w internecie filmik, na którym papuga zbiera pieniądze, z podpisem: "Jaki jest największy talent twojego pupila? Siad? Podaj łapę? A może ťpowiedz cośŤ?".
W efekcie śledztwa, w którym nagranie z gadającą papugą było jednym z dowodów, oskarżono, a następnie skazano 15 członków gangu na łącznie 103 lata pozbawienia wolności.
Właścicielka ptaka usłyszała wyrok 12 lat więzienia za udział w przemycie heroiny, cracku, marihuany i ketaminy. Najwyższą karę otrzymał jej partner, który kierował grupą przestępczą z więzienia za pomocą przemyconych telefonów. Mężczyzna, który odsiadywał karę więzienia za inne przestępstwo, dostał wyrok kolejnych 19,5 roku.
Z Londynu Marta Zabłocka
Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.
Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy
Tylko między 9 a 21 lipca w prowincji Kiwu Północne zginęło co najmniej 319 osób.
"Definicję dopuszczalnych strat ubocznych zmieniono tak, że przewyższają one korzyści".
W środę z Putinem w Moskwie spotkał się wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.
Chodzi szczególnie o wycieczki na quadach, jeepach i wyprawy konne.
Trump ocenił, że poziom przestępczości w Waszyngtonie jest "niedorzeczny".
„Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego” – poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w opublikowanym dziś komunikacie.
„Urząd Prezydenta powinien nas wszystkich jednoczyć, ponieważ prezydent jest symbolem narodowej jedności, a także dlatego, że takie zostało mu powierzone zadanie; być prezydentem wszystkich Polaków, ponad jakimikolwiek podziałami” .
Papież podczas środowej audiencji generalnej przypomniał, że prawdziwa miłość nie czeka na wzajemność, ale uprzedza ją darem z siebie. Tak właśnie postępował Jezus, przygotowując „wieczerzę komunii” nawet wobec zdrady i niezrozumienia. Ojciec Święty zachęcił, aby także nasze życie stało się „Paschą” – miejscem gotowości, przebaczenia i cierpliwości, w którym Bóg może zamieszkać.