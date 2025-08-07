Reklama

Gadająca papuga pomogła rozbić gang

HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Uważaj, co przy takim ptaku mówisz :)

W efekcie 15 osób zostało skazanych za handel narkotykami.

Gadająca papuga Mango pomogła policji w Blackpool w północno-zachodniej Anglii rozbić gang handlarzy kokainą - podała gazeta "Telegraph". W efekcie 15 osób zostało skazanych za handel narkotykami wartymi 1 mln funtów na łączną karę 103 lat więzienia.

Ptak należący do 29-letniej Shannon Hilton pojawił się na wideo znalezionym w jej telefonie podczas policyjnej obławy. Jak poinformował w środę dziennik, na nagraniu rozmów między kobietą i jej 35-letnim partnerem widać papugę powtarzającą "dwie za 25" - zwrot, jakim posługiwali się dilerzy, proponując sprzedaż dwóch porcji kokainy za 25 funtów. Na innym nagraniu widać Mango bawiącą się pieniędzmi zarobionymi najprawdopodobniej właśnie na handlu narkotykami.

Policja z Blackpool udostępniła w internecie filmik, na którym papuga zbiera pieniądze, z podpisem: "Jaki jest największy talent twojego pupila? Siad? Podaj łapę? A może ťpowiedz cośŤ?".

W efekcie śledztwa, w którym nagranie z gadającą papugą było jednym z dowodów, oskarżono, a następnie skazano 15 członków gangu na łącznie 103 lata pozbawienia wolności.

Właścicielka ptaka usłyszała wyrok 12 lat więzienia za udział w przemycie heroiny, cracku, marihuany i ketaminy. Najwyższą karę otrzymał jej partner, który kierował grupą przestępczą z więzienia za pomocą przemyconych telefonów. Mężczyzna, który odsiadywał karę więzienia za inne przestępstwo, dostał wyrok kolejnych 19,5 roku.

Z Londynu Marta Zabłocka 

PAP |

dodane 07.08.2025 12:04

TAGI| NARKOTYKI, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, RÓŻNE, WIELKA BRYTANIA

