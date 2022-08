Mamy nowego biskupa!

Uroczystej Mszy św. z obrzędem udzielenia sakry biskupiej przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Współkonsekratorami byli abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i bp Zbigniew Zieliński, biskup koaudiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W liturgii uczestniczyli biskupi z kilku diecezji, rodzina i przyjaciele bp. Piotra, licznie zgromadzeni duchowni, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy. Byli także obecni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także reprezentanci Kościołów chrześcijańskich oraz innych religii.

Po Ewangelii odśpiewano hymn do Ducha Świętego. Następnie została odczytana papieska bulla zawierająca nominację dla nowego biskupa. Później metropolita gdański wygłosił homilię. Podkreślił w niej, że ks. Przyborek wyrósł z tej ziemi, tu dojrzewał w wierze i tu też zrodziło się jego powołanie kapłańskie. - Za chwilę przez ręce szafarza święceń otrzyma pełnię kapłaństwa i zostanie włączony do grona następców Apostołów. W ten sposób, za przykładem Piotra, Jana, Jakuba i innych, będzie doświadczał szczególnej bliskości Jezusa Chrystusa. W Jego mocy będzie pełnił Jego potrójną misję: prorocką, pasterską i nauczycielską - zaznaczył abp Wojda. Dodał, że Kościół gdański raduje się nowym pasterzem i pragnie go otoczyć modlitwą.

Pełny tekst homilii metropolity gdańskiego:

Po homilii rozpoczęły się właściwe obrzędy święceń. Biskup nominat złożył przyrzeczenia, publicznie wyrażając gotowość do pełnienia urzędu biskupiego zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła, pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra Apostoła. Po litanii do Wszystkich Świętych na głowę kandydata konsekratorzy nałożyli ręce, a podczas uroczystej modlitwy święceń nad głową elekta była trzymana księga Ewangelii. Po modlitwie abp Wojda namaścił olejem głowę nowo wyświęconego biskupa, przekazał księgę Ewangelii, nałożył pierścień i mitrę oraz przekazał pastorał - symbol władzy biskupiej.

Słowo do nowo wyświęconego biskupa skierował nuncjusz apostolski w Polsce. - W pierwszych słowach po twojej nominacji wspomniałeś, że choć zaskoczyła cię ona, to przyjąłeś ją z radością. To dobrze. Obowiązki, które przyjmujemy z radością, mają większą szansę na to, by przynieść dobre owoce. Założyłeś i prowadziłeś przez lata pismo "Galilea". Teraz twoją Galileą będzie każde spotkanie z wiernymi. Jesteś dzieckiem Gdańska. Tu się urodziłeś. Tak pełnij też swoją służbę, jak mówi motto miasta: ani zuchwale, ani bojaźliwie, bez strachu, ale z rozwagą. Tego życzę i pamiętaj, że masz wokół siebie ludzi życzliwych. Ludzie chcą iść razem z tobą po Bożych drogach - mówił abp Pennacchio. Następnie zostały odczytane listy gratulacyjne skierowane do nowego biskupa przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP. Życzenia złożyli wierni świeccy, osoby konsekrowane i kapłani.

Na zakończenie liturgii święceń nowy biskup pomocniczy naszej archidiecezji dziękował i prosił o modlitwę. - W duchu synowskiego oddania dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za zaufanie i posłanie do posługi biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej. Ze słowami wdzięczności zwracam się do moich konsekratorów. Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie dziękuję za dzisiejszą uroczystość święceń, a także za całą jego życzliwość, ojcowskie wsparcie i dotychczasową współpracę. Jestem wdzięczny arcybiskupowi nuncjuszowi Salvatore Pennacchio za współudział w konsekracji, za życzliwą rozmowę i słowa umocnienia w czasie przekazywania woli Ojca Świętego - mówił bp Przyborek.

Po podziękowaniach biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym, rodzinie, wspólnotom i instytucjom kościelnym oraz wiernym świeckim i gościom, bp Piotr poprosił o modlitwę na nowej biskupiej drodze. - Dzisiaj archikatedra oliwska wypełniła się ludźmi, którzy przyszli, by wielbić Boga, a mnie otoczyć modlitwą. Za te modlitwę dziękuję i pokornie o nią proszę, bym jak najlepiej wypełniał biskupią posługę - dodał bp Piotr.

Biskup Piotr Przyborek urodził się 28 czerwca 1976 r. w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 2001 r. w bazylice Mariackiej z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. W latach 2009-2010 odbył studia specjalistyczne w dziedzinie biblistyki i archeologii biblijnej w Jerozolimie, Od 2021 r. jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego AG. Jest założycielem i dyrektorem Szkoły Biblijnej AG i redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego "Galilea". 6 lipca 2022 r. papież Franciszek mianował ks. Przyborka biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Musti di Numidia. Jako zawołanie biskupie bp Piotr przyjął słowa z Listu do Rzymian: "Jesteśmy dziećmi Bożymi". Herb biskupi to czerwony krzyż jerozolimski na niebieskim tle. W jego centrum jest gołębica, symbol Ducha Świętego. Jeden z mniejszych krzyży został zastąpiony złotą literą "M" wskazującą na osobę Maryi.