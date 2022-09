Produkty z drugiej ręki zyskują na popularności  

Jak podaje gazeta, moda na używane produkty rośnie od lat. "Klienci sięgają po nie nie tylko z powodu szukania oszczędności: motywem jest też moda na niepowtarzalne produkty oraz ochrona środowiska. Sektor odzieżowy to jeden z głównych producentów odpadów, więc kupowanie towarów używanych zamiast nowych może ograniczyć produkcję i zużycie zasobów. Według badania operatora płatniczego Klarna po używane produkty sięgnęło choć raz już 63 proc. badanych klientów" - donosi "Rzeczpospolita".

"A teraz, przy rosnących cenach, sytuacja ekonomiczna zdecydowanie sektorowi sprzyja. Tym bardziej że sprzedaż takich produktów także mocno się zmieniła. Liczba stacjonarnych sklepów spada, i to od kilku lat" - podaje gazeta wskazując, że do sieci uciekają nie tylko sprzedawcy, ale też klienci, co widać po wynikach platform.