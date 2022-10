To powrót do klasyki kształcenia mistrz-uczeń a jednocześnie szansa na zgłębienie specjalistycznej wiedzy poza granicami kraju. Wszystko po to, by po powrocie do Polski stać się ekspertem na przykład w muzealnictwie, pszczelarstwie czy nauce języków obcych i zarażać swą wiedzą innych. Mowa o prowadzonym przez Fundację Rozwoju KUL programie kształcenia w ramach Erasmus+. W rozmowie z Family News Service wiceprezes Fundacji Tomasz Ośko przybliża szczegóły tej inicjatywy, porównując ją do Zakonu Jedi z Gwiezd-nych Wojen.