Katastrofalne skutki powodzi w Nigerii  

Ulewne deszcze, zmiany klimatyczne, oraz uwolnienie wody z tamy Lagdo w sąsiednim Kamerunie, które rozpoczęło się 13 września, sąsiednich doprowadziły do największych powodzi od dziesięciu lat.

Od lipca ponad trzy miliony ludzi ucierpiało w 34 stanach z 36 stanów kraju. Zginęły co najmniej 603 osoby. Ponad 2400 zostało rannych.

Według Narodowej Agencji Zarządzania Kryzysowego (NEMA) ponad 1,4 mln osób zostało przesiedlonych z powodu powodzi do 24 października.

Powódź nasiliła się 13 września. Część komentatorów wiązała to z corocznym wyciekiem wody z tamy Lagdo w sąsiednim Kamerunie. Nadmiar wody uwalniany z tamy spływa kaskadami w dół rzeki Benue i jej dopływów, zalewając społeczności w stanach Kogi, Benue, a także w innych stanach na północnym wschodzie.

Nigeryjski minister ds. zasobów wodnych Suleiman Adamu zarzucił rządowi Kamerunu niepoinformowanie rządu Nigerii przed uwolnieniem wody z zapory Lagdo - podaje serwis saharareporters.com. Jednocześnie odrzuca oskarżanie Kamerunu o spowodowanie powodzi.

TVC News Nigeria Cameroon's Lagdo Dam Not Responsible for Heavy Flooding in Nigeria - FG



"Wkład zapory Lagdo w powodzie w tym kraju to tylko jeden procent. Czasami wypuszczają wodę bez uprzedzenia, a kiedy to robią, ma to wpływ na społeczności w dole rzeki, ale nie jest to główny powód, dla którego mamy powodzie w tym kraju — 80 procent powodzi w tym kraju to woda z nieba " - powiedział.

TVC News Nigeria FG Names 2022 Flood Disaster The Worst Ever Experienced In Nigeria



Kiedy w 1982 r. zbudowano tamę Lagdo, władze nigeryjskie zgodziły się na budowę drugiej, bliźniaczej zapory w stanie Adamawa, aby powstrzymać przelewy. Znany jako projekt Dasin Hausa Dam, miał znajdować się w wiosce Dasin na obszarze samorządowym Fufore, ale nigdy nie został zbudowany.

Dotychczasowe raporty wskazują, że w wyniku tegorocznych powodzi ponad 300 tys. domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Oprócz utraty schronienia setki tysięcy ludzi utraciły środki do życia i dostęp do żywności.

Szacuje się, że 569 251 hektarów ziemi uprawnej zostało zniszczonych, co powoduje utratę źródeł żywności i dochodów.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego, Nigeria stoi w obliczu wysokiego ryzyka katastrofalnego poziomu głodu.

W briefingu z 13 października, koordynator ds. pomocy humanitarnej ONZ dla Nigerii Matthias Schmale wskazał, że 19 milionów ludzi w Nigerii znajduje się wobec widma braku żywności, a 14,7 miliona dzieci jest zagrożonych niedożywieniem.

CBC News: The National Flooding in Nigeria displaces more than 1 million people



Około 400 000 dzieci na północy i północnym wschodzie kraju oraz kolejne 500 000 w północno-zachodnich stanach Sokoto, Zamfara i Katsina było zagrożonych poważnym, ostrym niedożywieniem.

Tegoroczna powódź miała miejsce podczas epidemii cholery, która od stycznia zabiła ponad 465 osób i dotknęła ponad 18 tys. innych osób w 31 stanach.

Powodzie zwiększają przenoszenie chorób przenoszonych przez wodę, takich jak cholera, dur brzuszny, malaria .

Pomocy potrzebuje ponad 1,3 miliona osób. Priorytetem jest pomoc w odzyskaniu tego, co pozostało z ich domów, w odzyskaniu utraconego majątku i środków do życia.

Natychmiastowe potrzeby humanitarne obejmują schronienie, czystą wodę pitną i wsparcie w zakresie środków do życia, w tym nasiona, narzędzia rolnicze i wsparcie finansowe.

Arise News THE TRAGIC AFTERMATH OF NIGERIA'S FLOODS



Dostęp do wielu skupisk ludzkich jest wyzwaniem, gdyż w niektórych obszarach, do odizolowanych społeczności można dotrzeć tylko łodzią, co opóźnia reakcję pomocową.