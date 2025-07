To kolejna odsłona rekolekcji, skierowanych do kapłanów, których przewodnią postacią jest biblijny Dawid. Organizatorzy podają do rozważenia fragment z Księgi Samuela: „Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. (…) Czemu zlekceważyłeś <słowo> Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? (…) Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca»” (2 Sm 12, 5-7. 9.12).

Ubiegłoroczne rekolekcje, które również odbywały się w Porszewicach, przyniosły duże owoce. – Okazuje się, że słuchanie siebie nawzajem, dzielenie się tym, co jest w sercach, czyli życiem, i jednocześnie próba zrozumienia siebie wzajemnie, na koniec przebaczenie – to droga do nowej jakości. I ta nowa jakość się wydarzyła – mówił w rozmowie z "Gościem" bp Artur Ważny, który z Tośką Szewczyk, Jakubem Pankowiakiem i Robertem Fidurą, którzy w przeszłości zostali skrzywdzeni seksualnie przez duchownych, a także z kilkorgiem innych księży i świeckich posługiwał w czasie rekolekcji. – Nie da się inaczej budować Kościoła, jak tylko patrząc sobie w oczy, budując relacje, słuchając się nawzajem i przede wszystkim przebaczając – mówił bp Artur Ważny. – Dużo uprzedzeń i niezrozumienia wynika stąd, że się nie znamy, więc przypisujemy sobie wzajemnie intencje, których nie mamy. Że ktoś chce niszczyć Kościół, atakować księży albo że księża są wrogo nastawieni wobec Skrzywdzonych. A kiedy się spotkamy i porozmawiamy, okazuje się, że jest inaczej – tłumaczył.

– Najważniejsze, co chcemy podkreślić: te rekolekcje to będzie czas od początku do końca skupiony na Jezusie. To nie jest dla nas okazja, żeby walczyć o prawa osób skrzywdzonych czy epatować swoimi postulatami. Nie będziemy nikogo oskarżać czy oceniać. Chcemy razem z naszymi braćmi stanąć przy Jezusie – mówiła przed rozpoczęciem ubiegłorocznych rekolekcji Tośka Szewczyk, jedna z organizatorek, autorka książki pt. „Nie umarłam: od krzywdy do wolności”. A już po ich zakończeniu dodała: – Bardzo się cieszę, że udało się ten czas poprowadzić w taki sposób, że to nie historia Kuby, Roberta czy moja były w centrum, ale najważniejsze, co się tam dokonało, to spotkanie uczestników z Panem Bogiem. W centrum naprawdę, tak jak chcieliśmy, był Jezus. Ale ważne też było, że księża pozwolili sobie na spotkanie ze swoimi własnymi ranami, pozwolili sobie na przeżycie własnego bólu i podzielenie się nim ze sobą nawzajem.

Organizatorzy podkreślają, że rekolekcje to przede wszystkim doświadczenie religijne, prowadzące do spotkania z Bogiem. – Chciałabym odnieść się do komentarzy, które zdążyłam już przeczytać w tym roku w sieci: organizacja rekolekcji nie ma nic wspólnego z kwestią walki o powstanie Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce. Jest to druga edycja rekolekcji, zaplanowana w zeszłym roku w Porszewicach, na długo przed marcowym i czerwcowym zebraniem plenarnym KEP. Ktokolwiek więc chce nas umieścić po którejś ze stron szachownicy – na przykład twierdząc, że jest to działanie PRowe czy zastępcze – przypisuje nam intencje, których nie mamy. Potrzebujemy komisji. I potrzebujemy Ewangelii – mówi Tośka Szewczyk w rozmowie z KAI.

Dla ks. Andrzeja Wołpiuka, duszpasterza młodzieży z diecezji bielsko-żywieckiej, który uczestniczył w zeszłorocznych rekolekcjach, cztery dni spędzone ze Skrzywdzonymi były wyjątkowym czasem. – To, czego doświadczyłem, nadal we mnie pracuje i mnie zmienia. Te rekolekcje otwarły we mnie zupełnie nową perspektywę patrzenia na Kościół. Do tej pory kwestia Skrzywdzonych była dla mnie teorią, wielu rzeczy nie rozumiałem. A teraz przestaję kombinować, zaczynam słuchać – mówi. Jak opowiada, pierwszego wieczoru bał się podejść do Tośki, Jakuba i Roberta, nie wiedząc, jak z nimi rozmawiać. – Ale bardzo szybko staliśmy się braćmi! Dużo rozmawialiśmy, starając się zrozumieć siebie nawzajem – opowiada.

Szczegóły organizacyjne:

Termin: 24-27.11.2025

Miejsce: Uroczysko Porszewice

Informacje: https://www.nowaewangelizacja.eu/z-martwych-wstanie-o-dawidzie-w-nas-rekolekcje-kaplanskie-wspolprowadzone-przez-osoby-skrzywdzone-24

Organizatorzy: Bp Artur Ważny, Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji, SESA Żary „Syn Dawida”, Fundacja Składak z przyjaciółmi