Dobre wieści

Niewątpliwie znakiem nadziei jest liturgia czwartej niedzieli Adwentu. Na wieńcu adwentowym płonie świeca aniołów, świeca miłości. Przypomina aniołów, którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając narodziny Dzieciątka Jezusa. To jakby echo dobrych wieści, które otrzymali od archanioła Gabriela: Maryja w ciszy nazaretańskiego domu i Józef we śnie. Wracając do symboliki świecy, Dzieciątko jest znakiem miłości. Dlatego czwarta świeca ma nam przypomnieć o miłości Boga do człowieka, którą przyszedł nam objawić Jezus. Imię Jezus oznacza – Bóg, w którym jest zbawienie i Emmanuel, czyli Bóg z nami. To pokazuje, że dla nas najważniejsza w miłości jest obecność.



Znany polski biblista ks. Wojciech Węgrzyniak snuje taka refleksję: „I to prawda, że Jezus już się narodził, ale przecież tu chodzi o nas, czy potrafimy przeżyć najlepiej czas oczekiwania i przygotowania, bo bez tego wyjątkowego czasu możemy nie dorosnąć, nie umieć przyjąć łaski kolejnego etapu. I różnie może być z tym narodzeniem Boga w nas”. Dlatego na ostatniej prostej warto wziąć do ręki słowo Boże, które nie tylko daje dobre rady, co prowadzi pewną ścieżką w kierunku betlejemskiej nocy spotkania ze Słowem, od którego bije blask pokoju dla świata i nadziei na zwycięstwo na Ukrainie, w Birmie, Jemenie czy Syrii.

W wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC (18.12.2022) papież Franciszek wskazuje na adwentowe przesłanie słowa Bożego, które „nie jest przesłaniem rezygnacji czy smutku, lecz nadziei i radości. Jest to przesłanie, które trzeba przyjąć w swym sercu i głosić je innym, a w tym głoszeniu ważne są też muzyka i śpiew. Liturgia i tradycje Bożego Narodzenia pełne są muzyki śpiewu. Sam ewangeliczny opis mówi nam o hymnie aniołów: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk 2, 14). Swoim śpiewem przyczyniacie się do rozgłaszania tego przesłania miłości i życia (…). W ten sposób Bóg działa w historii ludzkości, również pośród cierpienia i spustoszenia. Swym miłosierdziem wzywa nas wszystkich, posługuje się zarówno naszymi talentami, jak i ograniczeniami, chce ocalić współczesną ludzkość, tak w Boże Narodzenie, jak i na co dzień” (za: vaticannevs.va).



Dzień Pański jest okazją do dzielenia się dobrymi wiadomościami, ale też daje możliwość przygotowania na spotkanie z największym Dobrem, które Ojciec posyła na świat, by niosło ludzkim sercom, w których tak wiele lęku i niepokoju, radość i nadzieję.