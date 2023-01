O. Lombardi: Benedykt XVI był pełen pasji dla osoby Jezusa Chrystusa  

Jezuita uważa, że trwałym dziedzictwem pontyfikatu Benedykta XVI pozostanie dialog wiary z rozumem dla zrozumienia obecności Boga w osobie Jezusa Chrystusa w naszych czasach.

O. Lombardi: Benedykt XVI ukazywał naszym czasom Boga

„Papież Benedykt XVI bez wątpienia zostanie zapamiętany jako papież teolog, papież nauczania, nauczania bardzo bogatego, jasnego i głębokiego. Przypomnę, że on sam mówił: «jeśli mam siłę pozytywnego prezentowania wiary w relacji do kultury współczesnego świata, to jest właśnie to, co powinienem starać się robić najbardziej». Uważam, iż to stanowiło samo centrum jego posługi: starać się ponownie ukazać Boga w horyzoncie naszego czasu – podkreślił o. Lombardi. – Chodzi oczywiście o Boga Jezusa Chrystusa, tak jak przedstawił to w swoim wspaniałym dziele o Jezusie Chrystusie, gdzie przekazał nam całą swoją miłość do osoby naszego Pana. Uczynił to z wielką znajomością współczesnej kultury i wyczuciem dla ducha czasów, w których żyjemy.“