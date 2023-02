Zwracając się do wiernych w Auli Pawła VI w Watykanie papież powiedział: "Kieruję swoje myśli do ludności Turcji i Syrii, ciężko dotkniętą przez trzęsienie ziemi, które spowodowało tysiące ofiar i rannych. Ze wzruszeniem modlę się za nich i wyrażam moją bliskość z tymi narodami, z rodzinami ofiar i wszystkimi, którzy cierpią z powodu tego niszczycielskiego kataklizmu".

"Dziękuję tym, którzy angażują się w niesienie pomocy i zachęcam wszystkich do solidarności z tymi obszarami, częściowo już udręczonymi przez długą wojnę. Módlmy się razem o to, aby nasi bracia i siostry mogli iść naprzód w obliczu tej tragedii i prosimy Matkę Bożą, by ich chroniła" - mówił Franciszek.

W katechezie podsumował swoją niedawną podróż do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, krajów zmagających się z przemocą i ubóstwem.

Podkreślił, że cały kontynent afrykański jest "skolonizowany, wyzyskiwany, ograbiany".

"W obliczu tego wszystkiego wypowiedziałem dwa słowa; pierwsze jest negatywne: +dosyć+, dosyć wykorzystywania Afryki. Drugie słowo jest pozytywne: +razem+; razem z godnością i przy wzajemnym szacunku, razem w imię Chrystusa, naszej nadziei" - wskazał Franciszek.

Zaznaczył, że Demokratyczna Republika Konga jest ziemią "bogatą w zasoby i zlaną krwią z powodu wojny, która nigdy się nie kończy, bo zawsze jest ktoś, kto podsyca ogień".

Relacjonował, że w Sudanie Płd. apelował o realizację porozumienia pokojowego i wyraźny sprzeciw wobec korupcji i przemytu broni. "To jest hańba; tyle cywilizowanych państw oferuje pomoc Sudanowi Południowemu, a pomoc składa się z dostaw broni, by podżegać do wojny" - dodał papież.

Zachęcił do modlitwy o to, aby w całej Afryce wzrastało "Boże królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju".

Zwracając się do Polaków papież powiedział: "W sobotę, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich chorych, niech będą otoczeni serdecznością i mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz towarzyszenie duchowe".

"Módlmy się także za pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy opiekują się chorymi" - dodał papież.