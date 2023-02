„Błagamy Cię Panie, udziel sił do drogi, byśmy odnaleźli w Tobie sens życia, które nas tak boli” – to jedno z wezwań modlitewnych, które znalazły się w tegorocznych rozważaniach Drogi Krzyżowej. Ich autorem jest o. Tarsycjusz Krasucki OFM, który w młodości został skrzywdzony przez duchownego, a obecnie należy do zgromadzenia ojców franciszkanów i jest koordynatorem zakonnym Fundacji Świętego Józefa KEP.

Przygotowane rozważania są częściowo napisane wierszem, z kolei wezwania modlitewne ukazują perspektywę osoby zranionej, która boryka się z konsekwencjami doznanej krzywdy. „Boski Lekarzu, oddajemy się Tobie z ufnością. Przez to okrutne cierpienie prosimy Cię, uzdrawiaj nasze połamane życie. Przebacz także tym, którzy przez błędnie pojmowane dobro Kościoła krzyżują nieustannie tych, którzy w młodości zostali już uśmierceni” – czytamy w rozważaniu XI stacji.

Także rozważania do tajemnic bolesnych różańca zostały przygotowane przez osobę skrzywdzoną – przygotowała je zraniona wykorzystaniem seksualnym Alicja. „Błagajmy Dobrego Boga, aby osuszył łzy, pozszywał zranione serca, odrodził odarte z godności ciała i uzdolnił trwających w bólu do miłości potężniejszej niż śmierć” – czytamy we wstępie do rozważań. Modlitwa ta – jak podkreśla Autorka – ma objąć „wszystkie osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, które miało miejsce we wspólnocie Kościoła oraz innych środowiskach”.

W opracowanych materiałach liturgicznych znalazła się także propozycja kazania, przygotowanego przez duszpasterza osób skrzywdzonych i ich rodzin z archidiecezji krakowskiej, ks. Artura Chłopka, jak również wezwania Modlitwy wiernych, które opracowała s. Scholastyka Iwańska, albertynka posługująca w cotygodniowych dyżurach telefonicznych dla osób zranionych (wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie).

Przygotowane materiały duszpasterskie zostały udostępnione na stronie internetowej wspolnotazezranionymi.pl. Można je pobrać zarówno w formie przygotowanej książeczki, jak i osobno poszczególne jej części, np. tekst homilii, modlitwy wiernych, drogi krzyżowej.

„Zachęcam wszystkich do włączenia się w modlitwę w pierwszy piątek Wielkiego Postu – 24 lutego br. – m.in. poprzez nabożeństwo drogi krzyżowej z przygotowanymi na ten dzień rozważaniami. Niczym św. Weronika ocierająca umęczone Oblicze Chrystusa, otrzyjmy chustą modlitwy i pokuty cierpiące twarze naszych sióstr i braci, których życie naznaczone jest dramatem wykorzystania” – apelował abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

"Naszą odpowiedzią niech będzie modlitwa, towarzyszenie i wrażliwość okazana osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Twórzmy wspólnotę ze Zranionymi" - napisał.

W 2015 r. papież Franciszek zwrócił się z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie w poszczególnych krajach dni modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski zorganizowała taki dzień w marcu 2017 r. Tego dnia w kościołach w całej Polsce odprawiane są nabożeństwa drogi krzyżowej wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży. W Polsce pierwsze nabożeństwo pokutne, którego inicjatorem był koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP o. Adam Żak, odbyło się 20 czerwca 2014 r. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie.

