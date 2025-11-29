info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Chrześcijanie w Turcji: mozaika Kościołów nad Bosforem
Chrześcijanie w Turcji: mozaika Kościołów nad Bosforem

Chrześcijanie w Turcji: mozaika Kościołów nad Bosforem  
Vatican Media Spotkanie z przywódcami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Choć chrześcijanie stanowią w Turcji ułamek procenta społeczeństwa, ich obecność tworzy wyjątkowo bogaty krajobraz kościelny. Podczas wizyty Papieża Leona XIV różnorodność tych tradycji wybrzmiewa szczególnie mocno. W sobotę rano Leon XIV spotkał się z przywódcami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Turcji. Papież otrzymał też wyjątkowy prezent.

Spotkanie modlitewne nastąpiło w Syryjskim Kościele Ortodoksyjnym Świętego Efrema. Następnie przewodniczący Kościołów i wspólnot chrześcijańskich spotkali się na rozmowie przy okrągłym stole. Po zakończonym spotkaniu Leon XIV otrzymał pastorał od metropolity Filüksinusa Yusufa Çetina z Kościoła syryjsko-prawosławnego - organizatora spotkania. To szczególny znak, bowiem metropolita otrzymał ten pastorał 40 lat temu podczas swojej konsekracji biskupiej.

Dziedzictwo starożytnego Wschodu

Najważniejszą wspólnotą chrześcijańską pozostaje Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopolitański, określany jako najwyższa siedziba i centrum całego światowego prawosławia. Istotną rolę pełnią również Ormiański Kościół Apostolski, Syryjski Kościół Ortodoksyjny (Jakobicki) i Asyryjski Kościół Wschodu. W 2023 roku syryjsko-ortodoksyjna wspólnota otworzyła kościół Mor Efrem – pierwszy nowo wybudowany kościół od czasów proklamowania Republiki.

Wierni katoliccy

Katolicyzm w Turcji ma charakter wieloobrządkowy. Obecni są katolicy obrządku łacińskiego – poprzez metropolię w Izmirze i dwa wikariaty apostolskie: Stambułu i Anatolii - oraz katolicy wschodni: Kościół chaldejski (arcybiskupstwo w Diyarbakirze), Kościoły katolickie obrządku ormiańskiego oraz syryjskiego a także Kościół melchicki. Łącznie katolicy w Turcji stanowią grupę ok. 33 tys. wiernych.

Protestanci i kontekst współistnienia

W większych miastach działają również liczne wspólnoty protestanckie – od luterańskich po ewangelikalne – prowadzące aktywną działalność duszpasterską i edukacyjną.

Ta różnorodna mapa chrześcijaństwa stanowi tło dla dzisiejszych spotkań Papieża Leona XIV w Stambule. Doksologia w katedrze św. Jerzego oraz podpisanie deklaracji z patriarchą Bartłomiejem wpisują się w relacje między Kościołami obecnymi w Turcji i ukazują ich współczesne miejsce w życiu religijnym kraju.

VATICANNEWS.VA |

dodane 29.11.2025 12:33

TAGI| EKUMENIZM, LEON XIV, PIELGRZYMKA, PODRÓŻ APOSTOLSKA, SPOTKANIE, TURCJA, WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

