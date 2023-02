Rosjanie kradną i indoktrynują dzieci  

Co najmniej kilka tysięcy ukraińskich dzieci trafiło do rosyjskich placówek opiekuńczych, gdzie zostają poddane indoktrynacji. Ich „edukatorami” są m.in. brutalni czeczeńscy wojskowi. Wysoki Przedstawiciel ONZ ds. uchodźców zaznacza, że na ten moment brakuje danych, by dokładnie oszacować skalę owego haniebnego procederu.