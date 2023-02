O nowym wyroku na Cichanouskiego, który zapadł przed sądem w Żodzinie, powiadomiło zdelegalizowane przez reżim Alaksandra Łukaszenki centrum praw człowieka Wiasna.

Wyrok ogłosił 14 lutego sędzia Iwan Hrynkiewicz.

Siarhiej Cichanouski to mąż Swiatłany Cichanouskiej, byłej kandydatki w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jednak to on jako bloger i aktywista pierwszy wszedł do polityki, zyskując popularność na Białorusi przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w 2020 roku.

Władze nie pozwoliły mu zarejestrować swej kandydatury w wyborach - formalnie, bo siedział wówczas w areszcie za wykroczenie - i dlatego do Centralnej Komisji Wyborczej zgłosiła się jego żona.

Sam Cichanouski został zatrzymany 29 maja 2020 roku podczas pikiety przedwyborczej i od tamtej pory nie wyszedł na wolność. W grudniu 2021 roku został skazany na 18 lat więzienia m.in. za "organizację zamieszek".

