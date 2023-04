O godzinie 9 rozpoczną się uroczystości w Ravensbrueck/Fuerstenberg - na cmentarzu Fuerstenberg zostaną złożone wieńce na grobie polskich więźniarek oraz dziecka Marka Rzewuskiego. Na godz. 10 na dziedzińcu dawnej komendatury zaplanowano centralną uroczystość upamiętniającą. Przemawiać będą Ib Katznelson, ocalały z obozu, oraz Irina Scherbakowa, członek założyciel organizacji praw człowieka Memoriał.

W programie znalazło się także upamiętnienie religijne. Pacierz obozowy "Ojcze nasz" Urszuli Wińskiej zostanie odmówiony przez Barbarę Piotrowską, ocalałą z obozu. Kadisz odmówią kantor Mimi Sheffer oraz kantor Isaak Sheffer. Następnie pod centralnym pomnikiem "Die Tragende" (Niosący) oraz pod "polską tablicą" zostaną złożone wieńce - poinformował konsul RP.

O godz. 12.30 odbędzie się polska msza święta, podczas której zostanie odczytany list wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej - w dawnym bloku więziennym "Zellenbau". Msza współorganizowana jest przez Polską Misję Katolicką w Berlinie i Ambasadę RP.

O godz. 14.45 w Sachsenhausen zostaną złożone wieńce i wiązanki - przed tablicą polskich profesorów, w celi gen. S. Roweckiego, w celi biskupa J. Bursche oraz w miejscu po celi bł. Biksupa W. Gorala.

Centralna uroczystość rozpocznie się o g. 15.30 w "Stacji Z", gdzie głos zabierze m.in ocalały z obozu Edward Farber. O godz. 17.30 przy pomniku gen. Roweckiego/Roi przemówią ambasador RP Dariusz Pawłoś oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta. Potem odbędzie się polska msza święta.

Niemiecki obóz Ravensbrueck działał od 1939 roku jako obóz koncentracyjny dla kobiet. Od kwietnia 1941 r. utworzono tam również obóz męski, a od czerwca 1942 r. dodano obóz dla młodych kobiet i dziewcząt. Do tego niemieckiego obozu koncentracyjnego przyłączono ponad 40 podobozów, w których więźniowie musieli wykonywać prace przymusowe. Szacuje się, że przez obóz przeszło ok. 130 tys. kobiet i dzieci oraz ok. 20 tys. mężczyzn. Ok. 30 tys. więźniów zostało przez Niemców zamordowanych. Polki stanowiły największą grupę spośród więzionych kobiet w KL Ravensbrueck. Wiele z nich padło ofiarami eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzanych przez niemieckich lekarzy z SS.

Według danych Miejsca Pamięci Sachsenhausen w latach 1936-1945 w tym niemieckim obozie koncentracyjnym więziono ponad 200 000 osób. Dziesiątki tysięcy więźniów zginęły z powodu głodu, chorób, pracy przymusowej, eksperymentów medycznych i maltretowania lub stało się ofiarami systematycznej eksterminacji dokonywanej przez Niemców.