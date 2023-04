W połowie maja grupa lekarzy z Polski wyjedzie do Republiki Środkowoafrykańskiej. Będą przeprowadzać operacje ginekologiczne oraz szkolić miejscowy personel w szpitalu w Bangau, prowadzonym przez diecezję tarnowską. Trzytygodniowy projekt organizowany jest przez tę diecezję we współpracy z Fundacją Redemptoris Missio i Szpitalem Średzkim Serca Jezusowego.

Lekarze, którzy w połowie maja wyjadą do Republiki Środkowoafrykańskiej – ginekolożki dr Anna Paczkowska i dr Martyna Siąkowska oraz anestezjolog lek. med. Radosław Sońta - związani są z Fundacją Redemptoris Missio. Na co dzień wolontariusze pracują na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Średzkiego. Do wyjazdu zachęciła ich dr Anna Paczkowska, która już niejednokrotnie wyjeżdżała z ramienia Fundacji do pracy w tropiku.

Wolontariusze w Republice Środkowoafrykańskiej będą przeprowadzać operacje ginekologiczne oraz szkolić miejscowy personel. Miejscem ich pracy będzie szpital w Bagandu - jedyny polski szpitalu w RŚA, który prowadzi diecezja tarnowska. Przez 20 lat istnienia szpitala pracowało w nim ponad 200 polskich medyków. Na miejscu będą współpracować z Izabelą Cywą, która koordynuje całość projektu. Leki oraz cały sprzęt niezbędny do operacji medycy zabiorą ze sobą z Polski, gdyż na miejscu są one praktycznie nieosiągalne. Zaopatrzeniem w sprzęt zajmie się Fundacja Redemptoris Missio.

Wolontariusze będą wykonywać operacje przy znieczuleniu podpajęczynówkowym. Będą to niejednokrotnie zabiegi medyczne ratujące życie dziecka i matki. Planowane są m.in. cesarskie cięcia, operacje wycięcia macicy, lub mięśniaków macicy, operacje zaburzeń statyki narządów płciowych. Lekarze będą przeprowadzać też konsultacje pacjentek z krwawieniami, wypadaniem macicy, przetokami czy guzami brzucha.

W całej Republice Środkowoafrykańskiej żyje około 3 milionów kobiet, a ginekologów w całym kraju jest tylko 16! Lekarze ci wykonują tylko podstawowe operacje takie jak operacje przepukliny, cesarskie cięcia i operacja usunięcia wyrostka robaczkowego. Innych operacji, w tym ginekologiczno-położniczych nie potrafią wykonywać i nigdy nie wykonywali. Opieka ginekologiczno-położnicza dla kobiet w tym kraju nie istnieje. Często umierają przy porodach z powodu bardzo błahych schorzeń, z którymi medycyna europejska radzi sobie od kilkudziesięciu lat.

Minister Zdrowia RŚA skierował jednego z 16 miejscowych ginekologów do asystowania polskim lekarzom przy operacjach ginekologiczno-położniczych, aby nauczył się je przeprowadzać.

Projekt potrwa trzy tygodnie.

Republika Środkowoafrykańska jest jednym z najuboższych państw świata. Od lat targana jest kolejnymi konfliktami. Znaczna część powierzchni tego kraju znajduje się w rękach rebeliantów. Od 2013 r. trwa tam nieregularna wojna domowa. Działania zbrojne pochłonęły wiele ofiar. Skomplikowana sytuacja polityczna nie daje nadziei na szybkie rozwiązanie konfliktu. W zaistniałej sytuacji najbardziej cierpią zwykli, niewinni ludzie. Pomimo niestabilnej sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej Fundacja Redemptoris Missio od lat prowadzi tam działania mające wspomóc ludność, która często nie może liczyć na żadną inną pomoc. W ostatnim czasie do Republiki Środkowoafrykańskiej wyjeżdżali m.in. polscy okuliści a także ginekolodzy i położne realizujący projekt „Bezpieczna mama”.

Fundacja Redemptoris Missio powstała w 1992 roku w Poznaniu z inicjatywy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Założycielami Fundacji byli śp. prof. Zbigniew Pawłowski, ówczesny kierownik Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych UMP, śp. ks. dr Ambroży Andrzejak – misjolog, oraz dr Norbert Rehlis.

Od 1997 r. Fundacja zrzeszona jest w Medicus Mundi International – międzynarodowej sieci organizacji humanitarnych współpracujących ze sobą w dziedzinie opieki zdrowotnej na świecie. Medicus Mundi wspierana jest przez Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Nazwa Fundacji została zaczerpnięta z Encykliki “Redemptoris Missio” Ojca Świętego Jana Pawła II „O Stałej Aktualności Posłania Misyjnego”. Swoją działalnością Fundacja objęła przez lata istnienia kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w 50 krajach świata m.in. Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowa Gwinea, Białorusi, Kazachstanie.