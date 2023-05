Papież: świat bez kobiety jest skazany na samotność  

Jak zauważył Ojciec Święty, ostateczny wzór daje nam wszystkim Maryja, czerpiąca siłę w swoim życiu z wewnętrznej komunii z Bogiem oraz z jedności z innymi – z Kościołem. Taki przykład kobiecości postawił przed zebranymi Papież.

Papież: Maryja wzorem kobiety w jej darze i zadaniu, które sprawiają, że sfery życia nie są samotne

„Dziś, w dzień, w którym upamiętnia się objawienia Matki Boskiej pastuszkom w Fatimie… I jestem dziś również bardzo smutny, ponieważ w kraju, w którym objawiła się Dziewica, wprowadza się ustawę o zabijaniu, co stanowi kolejną pozycję na długiej liście krajów dopuszczających eutanazję… Dziś więc, myśląc o Dziewicy, patrzymy na Maryję jako na wzór kobiety par excellence, żyjącej w pełni darem i zadaniem: darem «macierzyństwa» oraz zadaniem «opieki» nad swoimi dziećmi w Kościele – wskazywał Franciszek. – Wy, jako kobiety, również posiadacie ten dar i to zadanie, w każdej sferze, w której pozostajecie obecne, wiedząc, że bez was te sfery okazują się samotne. «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam» (Rdz 2,18) – dlatego [jest] kobieta. Maryja uczy was wzbudzać życie i zawsze je chronić, odnosząc się do innych, zaczynając od czułości i współczucia, łącząc trzy języki: umysł, serce i ręce, które trzeba skoordynować. To, co myśli głowa, czuje serce i robią ręce, to, co czuje serce, pozostaje w harmonii ze wszystkim, co myśli głowa i robią ręce, to, co robią ręce, znajduje się w harmonii z tym, co czujecie, i z tym, co myślicie. Jak już mówiłem przy innych okazjach, wierzę, że kobiety mają tę zdolność myślenia tego, co czują, odczuwania tego, co myślą i robią, oraz robienia tego, co czują i myślą. Zachęcam was, abyście nadal oferowały tę wrażliwość na rzecz służby innym.“

W przyszłym tygodniu w Asyżu odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych. Z tego powodu członkinie tej organizacji miały dzisiaj spotkanie z Papieżem w Rzymie.